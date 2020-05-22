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畢業旅行、校外教學可以辦了　新北教育局：5/25起各校可自行辦理

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▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲新北市5/25起畢業旅行、校外教學可以恢復正常。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者崔至雲／台北報導

疫情趨緩，新北市教育局今（22日）宣布放寬畢業典禮人數限制，並有限度開放家長參與。另外，也授權公私立高中職以下學校（含幼兒園）自25日起，可自行評估後辦理畢業旅行（含校外教學），讓學生在落實新型態安全生活模式下，也能在畢業前夕留下更多美好的回憶。

新北市長侯友宜表示，家長們很關心畢業典禮是否放寬人數、孩子對畢旅的殷殷期盼，這些心聲他都聽到了，新北市將配合中央放寬，並有限度開放家長參與畢業典禮。各區公所、機關及學校所屬場館，也可專案開放給公私立高中以下學校借用辦理畢業典禮。另外為呵護孩子們畢生難得回憶，也授權各校自25日起，在落實防疫前提下得自行評估後辦理畢業旅行。

教育局表示，請各校辦理108學年度畢業典禮活動時，參考新修正的「新北市學校因應疫情畢業典禮活動參考指引」，放寬室內100人、室外500人之限制並適度開放家長參與。各校要依照場地大小，預先掌握家長參與人數，實名列冊、全程配戴口罩、落實入校量體溫與手部清潔、人與人之間維持適當距離，並建議以在戶外場地辦理為優先。至於畢業典禮舉辦的形式則交由各校彈性規劃，可搭配採線上直播或班級小畢典或搭配辦理，由各班創造專屬的特殊典禮。

請繼續往下閱讀...

在畢業旅行(含校外教學)部分，即使開放辦理，教育局仍提醒各校應落實「三級防護」以及「健康五原則」，包括量體溫、勤洗手、正確配戴口罩、保持空間通風、生病不出遊。防疫工作不能鬆懈，務必遵從指揮中心規定相關防疫公告內容作好防疫工作。另包含交通工具如遊覽車等、住宿旅館、活動地點及場館均須事先做好環境消毒及採行防疫措施，以維護學生健康安全為最高原則進行規劃，並須遵守「因應嚴重特殊傳染性肺炎高級中等以下學校及教保服務機構校外教學應行注意事項」等相關防疫規定。

教育局長張明文表示，因應未來疫情可能發展變化，畢業典禮及畢業旅行辦理規範，將依據指揮中心最新防疫規定滾動式調整，特別呼籲家長配合學校相關防疫規定，讓畢業生能夠在防疫期間以安全、安心的方式參加畢業典禮及畢業旅行。
 

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