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高雄市公幼首波增班可多1524人次、擴大2歲班　入園率創新高

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▲高雄市公托增設2歲班!增加幼兒入學人次 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市公托增設2歲班，大幅增加幼兒入學人次 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市109學年度公立幼兒園首波增設2園、94班，增加1,524個名額，其中包含為2歲幼兒開設的2歲專班54班、864個名額，並鼓勵幼兒提早就近入園，全市公幼入園中籤率達7成創歷年新高，家長輕鬆育兒更有感。

教育局表示首波增班效果明顯，公幼入園中籤率從去年5成提升至7成，其中近一半的公幼(97園)不用抽籤即可全數錄取，今年也擴大招收2歲幼兒班，鼓勵幼兒提早入園，減輕家長育兒負擔。

▲高雄市公托增設2歲班!增加幼兒入學人次 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市公托增設2歲班，增加幼兒入學人次 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，今年實施的「就近入園」受到學區里長與國小支持，被認為更有助於學前與國小教育的銜接，而針對2歲班有家長反映希望就近入園能更加彈性，教育局也表示將廣納民意，持續依家長實際需求規劃。

高市將持續達成增班目標，109至110學年度全市公立幼兒園將增加199班、4,572個名額，非營利幼兒園增加20園、142班、3,812個名額，並鼓勵私立幼兒園加入準公共幼兒園，預計110學年度全市平價教保服務供應量可達7成，給家長更體貼的收費與更多元的選擇。

▲高雄市公托增設2歲班!增加幼兒入學人次 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市公托增設2歲班!增加幼兒入學人次 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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