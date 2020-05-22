聚焦兩會／汪洋涉台報告僅「39字」　陸學者：疫情當前弱化衝突

▲2020大陸兩會全國政協會議開幕。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協十三屆三次會議21日下午3時在北京開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持的工作報告，針對台海問題只有39個字，強調「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠」，深化和台灣有關黨派團體、社會組織、各界人士的交流交往。大陸國觀學者朱鋒表示，「疫情當前，大陸只想聚焦振興經濟，不想模糊話題，製造衝突。」

汪洋回顧2019年工作時，提到政協常委會支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量。宣傳「一國兩制」在澳門的成功實踐。涉台部分，強調去年參與舉辦第十一屆海峽論壇，就兩岸基層治理交流溝通。

汪洋交代2020年的主要任務，提出「同心奔小康，奮進新時代」。他強調，全國疫情和世界經濟形勢嚴峻複雜，中國面臨的挑戰前所未有。人民政協須強化思想理論武裝，緊扣全面建設小康社會目標任務盡責，做好大團結大聯合工作，改進人民政協對外交往。

▲中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）



港澳台方面，汪洋說，要緊緊圍繞推動一國兩制行穩致遠，要進行推進粵港澳大灣區創新合作，強化港澳委員政治責任使命擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的製度和機制。深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往。就僑務工作等調研考察。

對比2019年汪洋的政協工作報告，「一國兩制」概念首次列入工作報告，並且呼應「認真學習貫徹中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對『台獨』。」另外，其他涉台重點，同樣提到「深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流，參與舉辦海峽論壇相關活動。」

不過，汪洋今年的涉台工作報告，內容只有短短39字。南京大學國際關係研究院院長朱峰接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「疫情當前，弱化衝突，大陸政府只想把重點放在經濟復蘇和振興上。」目前在台灣問題上，需要採取的務實交流政策，另一方面，也是顯示大陸在涉台問題上的信心。