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聚焦兩會／陸人大上午登場！　中外熱點「港版國安法、軍費增幅」

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▲▼反送中,反修例,香港跨年夜抗爭,宣傳元旦遊行。（圖／路透社）

▲港媒報導人大會議議程有一項涉及「港版國安法」。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸第十三屆全國人大三次會議將在22日上午10點開幕，受疫情影響，行前記者會首次在前天晚上21點40分舉行，由大會發言人張業遂主持。主題除圍繞經濟、疫情、中美關係等話題，外界最關心卻是香港問題，人大即將審議第五點議程，被港媒解讀是「港版的國安法」，為香港國家安全問題部分立法。

大陸人大會議登場前一天，港媒《01》率先報導人大會議議程有一項涉及「港版的國安法」。對照十三屆全國人大三次會議日程，第五項是審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》的議案。對此，港媒分析，這項議程通過就是獨立新法，和《基本法》23條不同，未來針對香港治安問題，罰則會更明確。

▲▼2020,張業遂,新聞,發布會,大陸,人大會議。（圖／翻攝　人民日報）

▲十三屆全國人大三次會議大會發言人張業遂。（圖／翻攝　人民日報）

張業遂表示，全國人民代表大會根據新的形勢和需要，行使憲法賦予的職權，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善「一國兩制」制度體系，是完全必要的。

此外，大陸軍費今年預算是否上調？有外國媒體提出支出不透明質疑。張業遂說，大陸從2007年起每年都向聯合國提交軍事開支報告。錢從哪裡來，到哪裡去，清清楚楚，不存在什麼「隱性軍費」問題。大陸國防費占國內生產總值比重長期保持在1.3%左右，遠低於2.6%的世界平均水準。

▼張業遂說，大陸解放軍不存在「隱性軍費」問題。（圖／翻攝中國之聲）

▲▼解放軍「PCL181新型車載加榴砲」服役　列裝東部戰區。（圖／翻攝中國之聲）

中美因疫情對立也是人大會議聚焦熱點，尤其美方聯合其他國家中方提出疫情索賠。張業遂強調，疫情發生後大陸公開透明，也及時向世衛組織及相關國家通報疫情資訊，第一時間發佈病毒基因序列等，絕不接受任何抹黑與攻擊，也絕不接受任何濫訴和索賠要求。

今年受疫情衝擊，是大陸最辛苦的一年。除提升經濟增速、改善中美關係、大國外交也十分挑戰，另外涉台問題也是重點。因此，今年外界更加關注大陸總理李克強工作報告，將決定2020年最新發展走勢。。

第十三屆全國人民代表大會第三次會議議程如下：

一、審議政府工作報告

二、審查2019年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2020年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2020年國民經濟和社會發展計畫草案三、審查2019年中央和地方預算執行情況與2020年中央和地方預算草案的報告、2020年中央和地方預算草案

四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民法典(草案)》的議案

五、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》的議案

六、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

七、審議最高人民法院工作報告

八、審議最高人民檢察院工作報告

九、其他

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