　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

▲人大宣布要制定「港版國安法」。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

第十三屆全國人大三次會議今（22）日將登場，議程第五項「港版國安法」受到高度關注。對此，大陸外交部昨（21）日晚間特別致函給各國駐北京大使館，以5大要點解釋立法的原因。

據《香港01》報導，大陸外交部發布的聲明指出，第一，國家安全是國家生存和發展的基本前提，是一個國家的核心利益，然而自香港回歸以來，就並未按照中國《憲法》和香港《基本法》履行憲法義務，代表香港法律制度明顯有漏洞，缺乏執法機制。

聲明稱，香港反對派過去長期與外部勢力合謀，對中國進行分裂、顛覆、滲透和破壞，去年6月起的反送中事件，極大破壞了香港的法治和穩定，同時嚴重打擊香港的經濟和民主。這些行為不僅嚴重破壞香港的安全和公共秩序，也是對「一國兩制」的嚴峻挑戰，且對「中國國安、主權、統一和領土完整構成嚴重威脅」，因此強調香港已經成為中國國安的顯著風險來源。

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

第二，陸中央肩負著維護國家安全的首要和最終責任，最關心香港的繁榮與穩定和香港同胞的福祉，所以不會袖手旁觀，建立和完善香港國安的法律體系和執法機制是必須做的，而且刻不容緩；全國人大是中國最高的國家權力機構，而《憲法》與《基本法》賦予了權力和責任，來去審議香港維護國安的立法。

第三，維護國家安全是香港繁榮、發展和長期穩定的前提和保證，而「港獨」份子、分裂份子和組織，以及參加恐怖活動的人，在香港只佔很小的部份，所以這些人必須依法懲處，這樣就能保護絕大多數遵守法律的港人，符合香港社會的根本利益。

第四，香港事務純屬中國內政，立法也是中國內部的事情，因此任何國家都不得干預此事。

第五，貴國與香港保持緊密的經貿合作與人員往來，香港的繁榮和長期穩定，符合包括您國家在內的整個國際社會的共同利益，也符合維護您國家在香港的合法利益，因此希望貴國能理解和支持中國的做法。

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～

ET快訊
那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐　醫：上面都
19週男嬰「從馬桶沖進化糞池」恐無罪！未婚懷孕女認了
快訊／高雄市宣布：3地區22日停止上班上課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

「港版國安法」列第五項議程！人大因應新形勢：完善「一國兩制」是必要的

防國安漏洞！大陸人大今晚公布「港版國安法」　4大要點內容曝光

兩會防疫！2057名政協委員全戴口罩　七常委「素顏」亮相

美售18枚魚雷「賀蔡英文就職」　國台辦：花台灣納稅人血汗錢

遭川普點名「中國發言人愚蠢」　趙立堅：相信公道自在人心

炸雞店爆炸！他「全身焦黑潰爛」顫抖寫下「全力救媽，我無所謂」...兒瞬間淚崩

2020全國政協會議開幕　汪洋「39字」對台工作曝光

一上廁所就莫名昏倒長達2年　壯男慘被撞到腦出血...竟是得了「尿暈症」

李氏力場解密！香港原來靠台灣擋颱風

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

台中中華路夜市「凌晨遭縱火」 　波及14店家！嫌犯稱：心情不好

反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

「港版國安法」列第五項議程！人大因應新形勢：完善「一國兩制」是必要的

防國安漏洞！大陸人大今晚公布「港版國安法」　4大要點內容曝光

兩會防疫！2057名政協委員全戴口罩　七常委「素顏」亮相

美售18枚魚雷「賀蔡英文就職」　國台辦：花台灣納稅人血汗錢

遭川普點名「中國發言人愚蠢」　趙立堅：相信公道自在人心

炸雞店爆炸！他「全身焦黑潰爛」顫抖寫下「全力救媽，我無所謂」...兒瞬間淚崩

2020全國政協會議開幕　汪洋「39字」對台工作曝光

一上廁所就莫名昏倒長達2年　壯男慘被撞到腦出血...竟是得了「尿暈症」

李氏力場解密！香港原來靠台灣擋颱風

何如芸半夜突發「不自殺宣言」　驚恐文曝「人身危險」網催：快報警！

越南嫰模穿「口罩比基尼」　此罩非彼罩　網友怒批浪費

網美瘋踩點！苗栗5星露營地「絕美0死角」...殺爆底片　夢幻雨林還能泡溫泉

大陸人大將審議「港版國安法」　川普：美國將有強烈反應

快訊／台南高雄發大雷雨即時訊息！車深夜遇水狂倒退　台南人：不用睡了

暴雨最強一天開始　全台縣市22日「停班停課」懶人包

「網路戰」資通電軍部隊官兵涉貪　副分隊長遭聲押禁見

新北賓士男點飄過L彎！9輛機車被撞成「裝置藝術」堆高高

反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

13歲資優女「跨區苦讀」和嬤遭輾雙亡！父失聯10年突現身索賠　媽崩潰

人夫球星陳鏞基賽前跑「辣妹酒局」 正宮失落發文：一個人的母親節

大陸熱門新聞

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

沉迷手遊！小六童被爸罵「再玩長大就變廢物」跳32樓亡

他「全身焦黑」顫抖寫下「全力救媽」...兒瞬間淚崩

「港版國安法」列第五項議程！人大回應了

21歲嫩妹豐胸！半個月後竟懷孕了

躲避鄰居逗弄！2歲弟跌入熱油桶

大陸人大今晚公布「港版國安法」　4要點曝光

美對台軍售 國台辦批亂花納稅人錢

陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因！

太極掌門遭KO！弟子喊冤：被下毒了

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

太極宗師決戰MMA徐曉東　1招秒勝

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

更多熱門

相關新聞

「港版國安法」列第五項議程！人大回應了

「港版國安法」列第五項議程！人大回應了

第十三屆全國人大三次會議將於明（22）日在北京舉行，針對稍早傳出為了防堵香港的國安漏洞，今年會議將包括一項全新的「港版國安法」，人大發言人張業遂表示，香港是中國不可分離的部分，全國人大根據新的形勢和需要，行駛憲法賦予的職權，堅持和完善一國兩制制度體系，是完全必要的。

大陸人大今晚公布「港版國安法」　4要點曝光

大陸人大今晚公布「港版國安法」　4要點曝光

遭川普點名愚蠢　趙立堅回應

遭川普點名愚蠢　趙立堅回應

友邦保險邀貝克漢參訪熱刺體育館！

友邦保險邀貝克漢參訪熱刺體育館！

陸政協十三屆三次會議會期「21日-27日」

陸政協十三屆三次會議會期「21日-27日」

關鍵字：

兩會人大香港港版國安法中國外交部粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

入夜風雨增強　雨彈最強時刻來了

《夫婦世界》李學周揭秘「朴仁圭」死因

知名豆花店員工自爆「16年偷600萬」　老闆氣炸提告

新莊化糞池飄21cm嬰屍！他爆料背後故事

沉迷手遊！小六童被爸罵「再玩長大就變廢物」跳32樓亡

恐無罪！ 未婚懷孕吃墮胎藥　19週嬰屍沖進化糞池

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面