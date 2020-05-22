反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

▲人大宣布要制定「港版國安法」。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

第十三屆全國人大三次會議今（22）日將登場，議程第五項「港版國安法」受到高度關注。對此，大陸外交部昨（21）日晚間特別致函給各國駐北京大使館，以5大要點解釋立法的原因。

據《香港01》報導，大陸外交部發布的聲明指出，第一，國家安全是國家生存和發展的基本前提，是一個國家的核心利益，然而自香港回歸以來，就並未按照中國《憲法》和香港《基本法》履行憲法義務，代表香港法律制度明顯有漏洞，缺乏執法機制。

聲明稱，香港反對派過去長期與外部勢力合謀，對中國進行分裂、顛覆、滲透和破壞，去年6月起的反送中事件，極大破壞了香港的法治和穩定，同時嚴重打擊香港的經濟和民主。這些行為不僅嚴重破壞香港的安全和公共秩序，也是對「一國兩制」的嚴峻挑戰，且對「中國國安、主權、統一和領土完整構成嚴重威脅」，因此強調香港已經成為中國國安的顯著風險來源。

第二，陸中央肩負著維護國家安全的首要和最終責任，最關心香港的繁榮與穩定和香港同胞的福祉，所以不會袖手旁觀，建立和完善香港國安的法律體系和執法機制是必須做的，而且刻不容緩；全國人大是中國最高的國家權力機構，而《憲法》與《基本法》賦予了權力和責任，來去審議香港維護國安的立法。

第三，維護國家安全是香港繁榮、發展和長期穩定的前提和保證，而「港獨」份子、分裂份子和組織，以及參加恐怖活動的人，在香港只佔很小的部份，所以這些人必須依法懲處，這樣就能保護絕大多數遵守法律的港人，符合香港社會的根本利益。

第四，香港事務純屬中國內政，立法也是中國內部的事情，因此任何國家都不得干預此事。

第五，貴國與香港保持緊密的經貿合作與人員往來，香港的繁榮和長期穩定，符合包括您國家在內的整個國際社會的共同利益，也符合維護您國家在香港的合法利益，因此希望貴國能理解和支持中國的做法。

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