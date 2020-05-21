　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

520後桃園「安邦」都升官　鄭文燦宣布新任副市長及教育局長

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲520後，桃園「安邦」都升官

▲鄭文燦宣布新任副市長高安邦（左）及教育局長林明裕（右）。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市前副市長游建華、市府民政局王安邦520入閣，牽動市府人事佈局。市長鄭文燦21日於市政會議，宣布副市長由教育局長高安邦升任，高安邦職缺由前勞動部政務次長林明裕接任；教育體系出身的高安邦接任副市長，跌破大家眼鏡；曾任彰化縣副縣長的林明裕是民進黨秘書長林錫耀胞弟；另民政局長人選則尚未發布。

▲520後，桃園「安邦」都升官

▲新任副市長高安邦（前）及教育局長林明裕聯合宣誓。（圖／市府提供）

鄭文燦市長於市政會議中，主持桃園市新任副市長及教育局長聯合宣誓典禮表示，由於原副市長游建華已陞任國家發展委員會副主任委員，新任副市長將由原教育局長高安邦陞任，並由前勞動部政務次長林明裕擔任教育局長。副市長高安邦是美國麻薩諸塞州立大學農業經濟學系博士畢業，曾任政治大學教授、開南大學校長，在教育學、經濟學領域著力深厚，並於2015年加入市府團隊擔任本市教育局長一職。

▲520後，桃園「安邦」都升官

▲520後桃園「安邦」都升官，原教育局長高安邦升任副長。（圖／市府提供）▼原民政局長王安邦（左）入閣。（圖／翻攝自臉書）

▲520後，桃園「安邦」都升官

在其擔任教育局長任內，推動多項教育改革，讓桃園在數位、語文、科學、創客教育方面轉型升級，多項指標具重大性突破，也順利完成國立高中整併為市立高中的接軌。此外，過去高副市長推動多項校園更新計畫，也即將完成全市私幼與公幼6比4的目標，期待未來借重高副市長教育、經濟、財稅等各方面的專長，以其豐富的行政及學校治理經驗，加上其學識背景，提升桃園市政的助益，為桃園加分。

▲520後，桃園「安邦」都升官

▲教育局長林明裕擔任過彰化縣政府教育處處長及副縣長職務。（圖／市府提供）

鄭市長也提及，新任教育局長林明裕是國立台灣師範大學化學系畢業、碩士課程40學分班結業，並於台中縣第二期國中校長甄試第一名，更長期深耕教育領域，擔任過彰化縣政府教育處處長及副縣長的職務，廣受好評。此外，其教育專業與實務經驗也相當完整厚實，過去任職勞動部政務次長期間，也非常了解技職教育體系，相信林局長願意來桃園服務，對於本市教育工作有更大的助益。

・省油80%，瘦身於無形

ET快訊
那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐　醫：上面都
19週男嬰「從馬桶沖進化糞池」恐無罪！未婚懷孕女認了
快訊／高雄市宣布：3地區22日停止上班上課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

520後桃園「安邦」都升官　鄭文燦宣布新任副市長及教育局長

嚴防豪雨成災　台南市成立災害應變中心

快訊／台南明正常上班上課：如果雨勢加大，清晨5：00更新發布！

快訊／雨彈夜襲！台南、屏東宣布正常上班課　高雄山區22：00宣布

搶鮮要快！拉拉山媽媽桃線上賣　第一、二批預購皆已售罄

桃園尊爵大飯店　首家取得「防疫安心餐廳認證標章」

蔡英文以「英雄麵」親贈防疫英雄　全台68間家樂福量販店上架

國內新冠肺炎疫情降溫　金門特色「砲操表演」即將重現

向第一線醫護人員致敬　歐立達致贈科技減壓足墊給部立桃園醫院

火車站前圓環交通亂象、海安地下街道活化　蔡筱薇：兩大交通問題應盡速解決

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

台中中華路夜市「凌晨遭縱火」 　波及14店家！嫌犯稱：心情不好

520後桃園「安邦」都升官　鄭文燦宣布新任副市長及教育局長

嚴防豪雨成災　台南市成立災害應變中心

快訊／台南明正常上班上課：如果雨勢加大，清晨5：00更新發布！

快訊／雨彈夜襲！台南、屏東宣布正常上班課　高雄山區22：00宣布

搶鮮要快！拉拉山媽媽桃線上賣　第一、二批預購皆已售罄

桃園尊爵大飯店　首家取得「防疫安心餐廳認證標章」

蔡英文以「英雄麵」親贈防疫英雄　全台68間家樂福量販店上架

國內新冠肺炎疫情降溫　金門特色「砲操表演」即將重現

向第一線醫護人員致敬　歐立達致贈科技減壓足墊給部立桃園醫院

火車站前圓環交通亂象、海安地下街道活化　蔡筱薇：兩大交通問題應盡速解決

何如芸半夜突發「不自殺宣言」　驚恐68字曝「人身危險」網催：快報警！

越南嫰模穿「口罩比基尼」　此罩非彼罩　網友怒批浪費

網美瘋踩點！苗栗5星露營地「絕美0死角」...殺爆底片　夢幻雨林還能泡溫泉

大陸人大將審議「港版國安法」　川普：美國將有強烈反應

快訊／台南高雄發大雷雨即時訊息！車深夜遇水狂倒退　台南人：不用睡了

暴雨最強一天開始　全台縣市22日「停班停課」懶人包

「網路戰」資通電軍部隊官兵涉貪　副分隊長遭聲押禁見

新北賓士男點飄過L彎！9輛機車被撞成「裝置藝術」堆高高

反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

13歲資優女「跨區苦讀」和嬤遭輾雙亡！父失聯10年突現身索賠　媽崩潰

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

地方熱門新聞

快訊／台南明正常上班課：若雨大，清晨5時會更新！

雨彈夜襲！屏東宣布正常上班課

520後　桃園「安邦」都升官

台南市成立災害應變中心

解放基隆老屋再掀熱潮　罕見澡堂老屋神秘面貌曝

「英雄麵」全台68間家樂福量販店上架

桃市新任副市長、教局長上任　無縫接軌各項政策

火車站前圓環交通亂象盡速解決

馬鳴山鎮安宮發百萬獎助學金600名學子受惠 

卑南鄉擴大急難紓困金首批發放81戶

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

台14線南投仁愛鄉人止關明隧道施工管制

宜蘭嚴選優質農產品「天冰、天菜」　LINE線上買個夠

梅雨鋒面宜蘭市路旁現噴泉積水　宜警忙交管

更多熱門

相關新聞

捷綠線車廂「綠意盎然」獲獎　具時尚科技動感

捷綠線車廂「綠意盎然」獲獎　具時尚科技動感

桃園捷運綠線車廂外型票選結果最近出爐，市長鄭文燦21日在市政會議上公布票選結果特別獎由「綠意盎然」車款獲得近3萬市民青睞，這款車頭設計採28度流線造型，搭配大面積弧形車窗與綠灰色線條，為時尚科技增添俐落動感，鄭文燦表示，未來將依此款式進行車體結構與內裝設計等工作，預計2024年捷運綠線首輛列車將抵達台灣，請捷工局把握時程完成相關工程，提供市民優質大眾運輸工具。

桃市新任副市長、教局長上任　無縫接軌各項政策

桃市新任副市長、教局長上任　無縫接軌各項政策

桃市府游建華、王安邦入閣　鄭文燦：貢獻所長

桃市府游建華、王安邦入閣　鄭文燦：貢獻所長

桃園居家隔離人數歸零　市府持續產業紓困

桃園居家隔離人數歸零　市府持續產業紓困

公益彩銷售衝擊　台彩總經理宣達紓困資訊

公益彩銷售衝擊　台彩總經理宣達紓困資訊

關鍵字：

鄭文燦桃園副市長高安邦教育局長林明裕

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

入夜風雨增強　雨彈最強時刻來了

《夫婦世界》李學周揭秘「朴仁圭」死因

知名豆花店員工自爆「16年偷600萬」　老闆氣炸提告

新莊化糞池飄21cm嬰屍！他爆料背後故事

沉迷手遊！小六童被爸罵「再玩長大就變廢物」跳32樓亡

恐無罪！ 未婚懷孕吃墮胎藥　19週嬰屍沖進化糞池

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面