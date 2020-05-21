520後桃園「安邦」都升官　鄭文燦宣布新任副市長及教育局長

▲鄭文燦宣布新任副市長高安邦（左）及教育局長林明裕（右）。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市前副市長游建華、市府民政局王安邦520入閣，牽動市府人事佈局。市長鄭文燦21日於市政會議，宣布副市長由教育局長高安邦升任，高安邦職缺由前勞動部政務次長林明裕接任；教育體系出身的高安邦接任副市長，跌破大家眼鏡；曾任彰化縣副縣長的林明裕是民進黨秘書長林錫耀胞弟；另民政局長人選則尚未發布。

▲新任副市長高安邦（前）及教育局長林明裕聯合宣誓。（圖／市府提供）



鄭文燦市長於市政會議中，主持桃園市新任副市長及教育局長聯合宣誓典禮表示，由於原副市長游建華已陞任國家發展委員會副主任委員，新任副市長將由原教育局長高安邦陞任，並由前勞動部政務次長林明裕擔任教育局長。副市長高安邦是美國麻薩諸塞州立大學農業經濟學系博士畢業，曾任政治大學教授、開南大學校長，在教育學、經濟學領域著力深厚，並於2015年加入市府團隊擔任本市教育局長一職。

▲520後桃園「安邦」都升官，原教育局長高安邦升任副長。（圖／市府提供）▼原民政局長王安邦（左）入閣。（圖／翻攝自臉書）

在其擔任教育局長任內，推動多項教育改革，讓桃園在數位、語文、科學、創客教育方面轉型升級，多項指標具重大性突破，也順利完成國立高中整併為市立高中的接軌。此外，過去高副市長推動多項校園更新計畫，也即將完成全市私幼與公幼6比4的目標，期待未來借重高副市長教育、經濟、財稅等各方面的專長，以其豐富的行政及學校治理經驗，加上其學識背景，提升桃園市政的助益，為桃園加分。

▲教育局長林明裕擔任過彰化縣政府教育處處長及副縣長職務。（圖／市府提供）



鄭市長也提及，新任教育局長林明裕是國立台灣師範大學化學系畢業、碩士課程40學分班結業，並於台中縣第二期國中校長甄試第一名，更長期深耕教育領域，擔任過彰化縣政府教育處處長及副縣長的職務，廣受好評。此外，其教育專業與實務經驗也相當完整厚實，過去任職勞動部政務次長期間，也非常了解技職教育體系，相信林局長願意來桃園服務，對於本市教育工作有更大的助益。

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