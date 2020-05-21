蔡壁如嗆「發言人死了」疑涉職場霸凌　北市勞動局將調查

▲民眾黨立委蔡壁如發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨近期風波不斷，民進黨議員簡舒培21日質詢時表示，立委蔡壁如在黨內line群組稱「發言人們都死了」，疑涉嫌職場霸凌，更加碼爆料，指民眾黨團文宣部主任柯昱安，日前悄悄到市府，搜查北市府媒體事務組員的手機及電腦。對於議員指控，柯昱安怒駁，「對天發誓，完全沒搜查過市府任何人手機電腦，簡舒培若不道歉，他絕對提告」。

簡舒培質詢時表示，這幾天最熱門的議題，就是蔡壁如在Line嗆發言人的截圖，嗆「發言人們都死了嗎？」還要發言人交出臉書？甚至民眾黨主席柯文哲說，私底下罵得更難聽。簡舒培更當場檢舉，指「民眾黨發生嚴重職場霸凌」，要求勞動局調查。

對此，北市勞動局長陳信瑜回應，討論職場霸凌的部分，在工作場所中雇主濫用全力、怠於管理，肢體、言語暴力、性騷擾，雇主跟霸凌者都需要負擔法律責任。她說，還要了解一下是否涉及不法情事，還要了解看看。

另外，對於簡舒培指控還柯昱安檢查市府媒體事務組人員電腦手機，市府祕書長薛春明說，不清楚、需要了解，原則上若是民眾黨員，不是在他的規範，自己只管市府所有官員，但會去了解這事情。

「簡舒培在議會殿堂亂說話，非常惡質，別胡亂指控！」柯昱安嚴正駁斥，要簡舒培拿出證據，「對天發誓，絕對沒做這事，完全沒搜查過任何市府人員手機」，若簡舒培不道歉，絕對會提告；至於到市府開會，是否黨政不分？柯說，有事情要找市府人員溝通討論，雖然不是市府員工，但身為市民不可以進入市府？