萬元紓困金核發率不到1成　北市：資格不符需追回寧慢審

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續，但國內疫情已不若以往嚴重，開始進入「後疫情」的振興紓困階段。日前中央發放萬元紓困金，民眾搶破頭擠爆地方政府區公所遞出申請，北市議員徐弘庭調閱資料發現，台北市府發放數六都墊底，截至5月19日，北市府僅受理1萬5千多件、核定件數4848件，都不比新北市。對此，民政局回應，因涉及追回的責任，中央未回覆如何處理，因此寧可慢慢審。

徐弘庭引述資料指出，截至5月19日為止，北市府受理民眾申請紓困僅1萬5千多件，核定4848件、核定率6.68%，相較新北申請4萬4千多件，核定2萬966件、核定率26.33%，北市的數字都相當低。

徐弘庭指出，中央已指示簽切結書、寫工作概況也行，為何北市撥款依舊慢？是因為公務員送件慢？不然為何六都墊底？要求市府於下周行政院會時，向中央表達執行難處。

對於議員質疑，北市民政局長藍世聰回應，若中央宣布，「錢發了資格不符不用追收，台北市政府的紓困金就會發得很快」；藍說，之前曾向中央反映，若只要切結，後續若發現資格不符，是否要地方追回？目前中央還沒有回答。

藍世聰表示，不希望公務人員做2件事，民眾只要勾選切結要審財稅，公務員就要去查財稅，速度就會很慢，後續追回的工作也很繁複，加上資格不符比率很高，與其讓公務員撥款再追回，寧可公務員慢慢審，且公務員都已累死了。