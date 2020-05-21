快訊／台北市宣布14家酒店復業　完整名單一次看

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，全國舞廳酒店停業，直到近來才鬆綁。台北市政府21日宣布，店家完成實名制APP相關訓練課程後，經審查21日計有14家合格業者復業。北市府指出，在酒店舞廳復業時，北市府也會派人到現場輔導業者，並了解防疫情形，務實落實防疫措施。

北市商業處指出，20日於警察局中山分局舉辦台北市政府防疫實名制APP教育訓練第1梯次，參與訓練之酒店舞廳業者共53家，計有82人在場受訓。業者欲申請復業，需通過消防安全及建築物公共安全檢查、設置單一出入口、入口量體溫、戴口罩、消毒，並配合使用防疫實名制APP，落實防疫規範並盡到管理責任。

商業處說，後續將持續由市府警察局轄區分局派員巡邏稽查APP實名制落實情況，違規者由本府衛生局依「傳染病防治法」第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰緩，違規者得按次處罰，3次違規者命其停業1個月。

針對復業相關處置，商業處長高振源說明，業者復業需設置單一入口做管制，並下載防疫實名制App，掃描進入者的身分證、居留證條碼，輸入基本資料後上傳。至於外界關切的個資問題，高說，資料將存在市府雲端，不會留在業者手機，相關資料也會在1個月內銷毀。

另外，資訊局的「防疫實名制APP」第2梯次課程，將於22日晚上7點，於中山分局9樓大禮堂辦理，歡迎尚未取得「工作人員接受實名制 APP訓練證明」之業者一同來聆聽課程。

▼北市府宣布，有14間酒店復業。（圖／北市商業處提供）