佼孟夫妻發起公益社群挑戰「#我看見疼痛你重現笑容」大咖明星數不完

▲我看見疼痛你重現笑容社群挑戰有超過200多位藝人及運動員響應。（圖／各藝人FB、IG粉絲專頁)。

記者林璟倩／綜合報導

有創意的社群挑戰點名總能狂掀話題發揮影響力！近期全台名人最熱烈響應的一項公益社群挑戰「#我看見疼痛你重現笑容」，由黃子佼與孟耿如夫妻檔擔任第一棒，拍攝照片並呼籲大家一起救救受虐兒！身為家扶基金會兒童保護代言人的侯佩岑也義不容辭接棒響應，活動自4/28開跑，累積超過千則社群貼文，超過200多位名人共襄盛舉。5/11-7/31也於南港City Link A棟1樓(星巴克旁)展出佼孟夫妻首次合體參與公益活動的「愛的結晶－小芙」，傳遞著對受虐兒的愛與關懷。

此次參與活動大咖雲集，包含周杰倫、盧廣仲、陳妍希、鳳小岳、謝坤達、茄子蛋、陳綺貞、吳映潔（鬼鬼）、邱勝翊（王子）、安心亞、王少偉、許孟哲、夏于喬、宋芸樺、李國毅、光良、蘇慧倫、郭子乾、宇宙人、白安、張景嵐、楊謹華、曾莞婷、李千娜、丁噹、吳卓源、阿Ken、吳姍儒、Lulu、袁艾菲、温貞菱、郭書瑤、千田愛紗、陳零九、邱鋒澤、簡嫚書、婁峻碩、海裕芬、采子、彭政閔、周思齊、莊鵑瑛(小球)…等，紛紛加入此波社群挑戰，為受虐兒少發聲。

▲由黃子佼與孟耿如共同擔任雕像藝術監製打造「受虐兒的總和–小芙」，511-731於於南港City Link A棟1樓(星巴克旁)展出。（圖／家扶基金會提供）

家扶基金會執行長何素秋表示：「非常感謝眾多藝人、運動員、網紅、政治人物、企業參與，透過社群挑戰的點名串聯影響，讓大家對於受虐兒議題提高關注。期望大眾往後只要看見任何小朋友身上的傷痕或聽見任何疑似受虐事件的聲音，都可以多一點的關懷，並選擇勿漠視；甚至有足夠的能力的你，也可以選擇進行線上捐款，幫助更多受虐兒童們逃離無助和恐懼的生活，一起為兒童保護發聲，讓串連挑戰活動更有意義。」

為提升社會對兒虐議題的重視度，家扶基金會與台灣新型態創意內容行銷集團-GRANDI格帝集團聯手發起「#我看見疼痛你重現笑容 擊退兒虐我OK你一起」社群挑戰（https://lihi1.cc/rpSBz），邀請民眾至家扶基金會Facebook粉絲專頁選取一張受虐兒童的傷痕照片，再放置對應身體部位拍照，上傳至FB或IG社群平台，並Hashtag #我看見疼痛你重現笑容和點名好友一起串聯接受挑戰。