醫偷吃女藥劑師！包包藏「威而鋼、潤滑劑」露餡　妻怒求償2百萬

▲黃姓醫師與李姓藥劑師認識後發展不倫戀，黃妻一日在老公包包內驚見威而鋼大崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

黃姓醫師與妻結婚超過30年，怎料黃醫工作上與林姓藥劑師認識後，2人相談甚歡進而發展成不倫戀關係。一日黃妻在老公包包內找到潤滑劑及威而鋼，又見他手機內與林女的曖昧對話，驚覺自己遭背叛，精神承受莫大痛苦下她怒提告求償200萬元，法院審結判林女賠償40萬元較為適當。全案仍可上訴。

黃姓醫師與從事護理工作的妻子1989年結婚，2人婚後育有3名子女。黃醫2018年11月間與擔任藥劑師的林女因工作關係認識後擦出愛火，2019年開始2人除了多次相約見面，在外也都直接牽手、摟抱甚至親吻，開心約會毫不掩飾。

黃妻表示曾在老公包包內找到潤滑劑及威而鋼，且從先生與林女的通訊對話中得知2人有在討論相關內容，因此懷疑老公出軌，並認為2人明顯有做出逾越男女正當社交的事情。

黃妻再指控，林女除了會傳訊給她先生挑撥他們夫妻間的感情外，也常講話汙衊她人格，甚至林女在知情自己挨告後仍不懂悔改，選擇繼續與她先生偷情！他認為因林女種種誇張行徑已造成她精神上莫大痛苦，對此決定求償200萬元。

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法庭上林女辯稱，自己與黃男是因工作而認識，聊著聊著進而成為無話不談的朋友，她承認自己曾一時意亂情迷，與黃男有親吻等肢體接觸，但強調絕對沒有再無踰矩的行為，更何況她始終稱呼黃男「黃醫師」而非「老公」，顯然有謹守分際，矢口否認與不倫戀傳聞。

法官勘驗黃妻提供的影片後，發現2人確實有親吻、擁抱、摟腰及牽手等親密行為，認定林女侵害黃妻配偶權屬實，但包包內發現威而鋼一事，仍無法證實與林女有絕對關聯，故難認2人有逾越男女正當社交分際的行為，審酌雙方工作及名下財產後，判林女須賠償黃妻40萬元較為適當。全案仍可上訴。

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