豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏16次+曬定情項鍊照…正宮崩潰：全市場都知道

▲豬肉攤老闆與對面雜貨店老闆娘看對眼後，竟發展婚外情，市場攤商全知情。（示意圖／視覺中國CFP）



記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名張姓豬肉攤老闆與王姓妻子於菜市場販售豬肉，不料，他卻與對面經營越南雜貨店老闆娘小蕙（化名）看對眼，傳出超扯姦情，附近攤商全傳遍。事後，王女認為身心受創，向小蕙求償60萬元精神賠償金，經桃園地院審理，認為張妻獲賠50萬元為適當。

判決指出，王女與張男於2012年結婚，卻在6年後發現張男有異狀，調閱通話紀錄後才知道，丈夫竟與小蕙搭上，決定質問一番。張男事後主動坦承，已與小蕙在一起超過半年，兩人前後赴摩鐵開房16次，小蕙甚至還在臉書曬出「他送的項鍊」，並寫下親密字句。

王女聽完張男說法後，內心深感遭到背叛，此外菜市場其他攤商也全都耳聞這段婚外情，令她痛苦難堪，必須求助身心科，認為小蕙明明知道張男為有婦之夫，竟破壞她的家庭生活圓滿，因此決定向小蕙求償60萬元。

對此，張男未出庭也沒提出書狀聲明或陳述；法官勘驗通話明細及相關證據，採信王女說詞，審酌兩造身分地位和財力，判小蕙要賠王女50萬元為適當。

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