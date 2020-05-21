Gmail側欄選項太雜亂？G Suite添增Google Meet隱藏選項

▲Gmail側欄的Google Meet選項可自行隱藏。（圖／取自G Suite Updates Blog）

記者王曉敏／綜合報導

日前 Google 為 G Suite 用戶提供可直接透過 Gmail 信箱連線 Google Meet 的功能。不過有部分用戶反映不喜歡這種結合的顯示方式，為此 G Suite 昨（20）日公告，已為用戶添增選項，讓用戶自行隱藏側欄（sidebar）Google Meet 功能。

日前 G Suite 宣布，由於疫情促使視訊會議服務需求激增，Google Meet 決定提前推出其中一項與 Gmail 相關的新功能，讓用戶可直接從 Gmail 的側邊欄位加入 Meet 會議中。不過由於部分用戶不喜歡該顯示方式，因此 G Suite 將為 Gmail 添增新選項，讓用戶可從設定調整是否顯示 Google Meet 目錄。

該功能已於 19 日開始逐步推出，預計 2 周全面向 G Suite 用戶提供。

此前，Google 以為 Meet 添增許多新功能，如學習 Zoom 的畫面布局，允許用戶可在同一畫面上最多顯示 16 位參與會議者。除此之外，Meet 的性能也有進一步的提升，包括在光線昏暗的情況下可提高影像質量、通話時過濾背景噪音等。

日前 Google 透露，Meet 每日增加超過 200 萬用戶，自 1 月份以來，Meet 的每日用戶數已超過其他 Google 旗下的服務。

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