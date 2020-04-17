Google Meet功能大進化！　用Gmail就能連線視訊、最多16人群聊

▲Google Meet將進一步與Gmail整合。（圖／取自G Suite Updates Blog）

記者王曉敏／綜合報導

儘管Zoom近期資安疑慮不斷，但仍有許多可以讓遠距視訊服務學習之處，據外媒報導，Google旗下的視訊會議服務Meet擬導入像Zoom一樣的畫面布局。除此之外，Google Meet也將加入可直接透過Gmail信箱連線的功能。

《路透社》報導，由於新冠肺炎疫情的大流行，許多學生及上班族開始在家中上學及辦公，促使視訊會議服務需求激增。為此，Google Meet決定提前推出其中一項與Gmail相關的新功能，讓用戶可直接從Gmail的側邊欄位加入Meet會議中。

▼用戶可直接從Gmail的側邊欄位加入Meet會議。（圖／取自G Suite Updates Blog）

另外，還將學習Zoom的畫面布局，允許用戶可在同一畫面上最多顯示16位參與會議者。目前，若在CPU夠強大的情況下，Zoom將可以在同一畫面最多顯示高達49位參與者的縮圖。G Suite副總裁Javier Soltero表示，該功能預計於本月稍晚時推出。

科技網站《The Verge》報導，Google在聲明中表示，隨著愈來愈多人在家上班或上學，該公司希望使用戶更輕鬆地與彼此聯繫並讓所有事物都持續前行。「透過Gmail中的Meet功能，用戶可在幾秒鐘內輕鬆開始或加入會議。我們的目標是協助用戶追蹤日常事務，無論用戶需要哪種通訊方式，皆在電子郵件及視訊會議間進行無縫切換。」

《路透社》也指出，Google還將為Meet添增其他功能，如在光線昏暗的情況下可提高影像質量、通話時過濾背景噪音等。這些功能預計將於本月稍晚更新至Meet。

Google上周表示，Meet每日增加超過200萬用戶，自1月份以來，Meet的每日用戶數已超過其他Google旗下的服務。