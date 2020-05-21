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蘋果、Google合作推出的疫情接觸追蹤API釋出！可供官方開發相關App

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▲▼蘋果google,AppleGoogle。（圖／Apple官網）

▲蘋果與 Google 宣布已釋出 Exposure Notification API。（圖／Apple官網）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，各類型公司紛紛出手盡自己一份心力共同抗疫。日前蘋果與 Google 表示將合作開發新冠肺炎接觸者曝險通知（Exposure Notification）API，稍早雙方釋出聯合聲明宣布，該應用程式介面已正式推出，各國的衛生機構已可開始依此推出 App，以抑制病毒傳播。

何謂曝險通知？

目前，接觸者追蹤需透過公衛官員親自向確診者索取與其接觸過的名單，並逐個聯繫後，再進一步披露確診者足跡，讓民眾自行斟酌注意。而蘋果與 Google 則是希望提供與曝險通知相同的數位解決方案，以協助政府添增另一種與新冠肺炎疫情對抗的工具。

當兩個人近距離接觸時，他們帶在身上的手機將交換並記錄匿名的藍牙識別碼。若某個人被確診感染新冠肺炎，則可讓其設備將曾與之接觸過的設備列表發送至雲端。而所有的設備皆將定期更新其所在地區的確診者列表，若某設備與確診者設備上傳的接觸名單匹配，則該設備將提醒用戶與衛生當局聯繫。

▼蘋果、Google合作推出的接觸追蹤API運作方式。（圖／取自Google）

▲▼蘋果、Google合作推出的接觸追蹤API。（圖／取自Google）

▲▼蘋果、Google合作推出的接觸追蹤API。（圖／取自Google）

Exposure Notification API如何運作？

在隱私方面，交換匿名的隨機生成辨識碼時，不會記錄任何 GPS 定位或其他的位置資訊。政府或蘋果、Google 兩家公司也都不會知曉用戶曾去過的地方。此外，當用戶收到有關曾接觸過確診者的警報時，蘋果與 Google 也不會知道確診者是誰。

用戶須下載當地的衛生機構所推出的相關 App 並啟用曝險通知才可使用該功能，用戶也可隨時禁用。辨識碼的匹配完全在設備上進行，Google 與蘋果計畫將於不再需要該功能時依區域關閉該系統。

曝險通知在 Android 6.0 以上版本才可使用，由安裝在支援 GMS 的 Android 設備上的 Google Play 服務提供，必要的更新將於一周內推出。

至於 iOS 方面，則已隨著稍早釋出的 iOS 13.5 正式推出。

下一步是什麼？

Exposure Notification API 已於今日正式向所有合格的公共衛生機構開放，並將其推廣至 Android 及 iOS。Google 與蘋果指出，目前美國許多州及全球 5 大洲的 22 個國家或地區已可開始使用。

目前這些由政府或地區發布的 App 仍有一些限制，包括不允許收集位置資訊或用於目標式廣告（targeted advertising），資料收集必須維持在最低限度，而代理商則可設定什麼條件構成曝險，且用戶必須明確選擇同意「曝險通知」。今年晚些時候推出「階段 2」，曝險通知將與 Android 和 iOS 更加緊密地結合，用戶將不需安裝 App 也可收到警報。

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