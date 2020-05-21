罷韓門檻數字曝！韓國瑜真的該擔心了　罷免活動22日起跑...倒數15天　

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

究竟要多少票才能通過罷免韓國瑜？現在高雄市選委會初步統計數字，截到6月6日投票人數為230萬362人，所以依照25％的罷免門檻來算，應該是要達到57萬5091票以上才能通過。

高雄市罷免市長選舉是在6月6日進行投票，初步統計投票人數為230萬362人，如果以罷免門檻25％來計算，也就是必須達到57萬5091票才能通過，如果拿2018年高雄市長選舉投票結果來看，光是投給陳其邁的票數就有74萬2239票，從這2個數字來看，還多了17萬票，所以要通過罷免的機會是相當高，不過投票實際人數必須等到6月2日公告，就是投票日前三天才能確定。

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

另外高雄市選委會已經公佈，第3屆市長罷免案將於109年6月6日舉行投票，罷免活動期間依法將自22日開始至6月5日止，為期15日，中選會及高雄市選舉委員會提醒，公職人員選舉罷免法對於政府機關、投票權人、提議人、被罷免人及媒體都有相關規範，請大家務必遵守，避免觸法。

【相關規定如下】

中選會說明，在罷免活動期間，每日罷免活動時間自上午7時起至下午10時止，相關規範摘要說明如下：

一、 政府機關不得以機關名義動用政府預算，從事與罷免宣傳有關之活動。

二、 媒體方面，廣播電視事業應以公正、公平原則從事罷免相關議題之新聞報導；對於提供時段供提議人或被罷免人從事支持或反對罷免案之宣傳，也應秉持此原則；報紙、雜誌及其他大眾傳播媒體所刊登之罷免廣告，應於該廣告中載明刊登者姓名；其為法人或團體時，並應載明法人或團體之名稱及其代表人姓名。

三、 政黨或任何人印發宣傳品應親自簽名；宣傳品之張貼，限於罷免辦事處及宣傳車輛。

四、 除經直轄市、縣(市)政府公告之地點外，不得於道路、橋梁、公園、機關(構)、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等罷免廣告物。

五、 在民調發布方面，中選會說明，政黨及任何人自罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關被罷免人或罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查之單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。109年5月27日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關被罷免人或罷免之民意調查，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

此外，高雄市選舉委員會也說，在罷免活動期間將舉辦公辦電視罷免說明會，時間訂於109年5月30日上午9時在慶聯有線電視台直播，播出後檔案也會置於高雄市選舉委員會官網及Youtube，供民眾隨時收看。

▲罷韓演習現場 。（圖／記者吳奕靖攝）