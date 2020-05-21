　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

抄寫心經疫情退散！花蓮縣府發起抄經共修　徐榛蔚：這是功德

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮縣府一級機關同仁下班之餘共同抄寫心經，為全球疫情消退祈福迴向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣府一級機關同仁下班之餘共同抄寫心經，為全球疫情消退祈福迴向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

祈願疫情消散，祝福合境平安，四時無災，花蓮縣政府20日下午在大禮堂與佛光山月光寺偕同辦理本府抄寫心經修持活動，縣府一級機關各同仁趁著下班之餘共同抄寫心經，為全球疫情消退祈福迴向。

▲▼花蓮縣府一級機關同仁下班之餘共同抄寫心經，為全球疫情消退祈福迴向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚親臨現場與同仁們共修抄寫心經，徐縣長表示，首先要感謝佛光山月光寺，在全球疫情緊繃時，讓我們擁有全球共修的機會。

徐榛蔚說，抄寫心經的過程，需凝心灌注，屏氣凝神，觀注當下，並要將所有精神凝聚在筆尖，這是一份功德，也是洗滌心靈的方式，徐縣長也說，抄寫心經可以持誦迴向給家人或重要他人，並感謝每位同仁共同響應，為祈願世界平安祈福，與全球一同持修。

▲▼花蓮縣府一級機關同仁下班之餘共同抄寫心經，為全球疫情消退祈福迴向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚說，抄寫心經可以持誦迴向給家人或重要他人，為祈願世界平安祈福，與全球一同持修。

抄經，不僅是讚法，親近如來，能攝取福德，受天人供養，能除滅諸罪障，並在許多佛家諸多的大乘經典中，都明示書寫佛經有極大的功德。所以，歷代許多虔誠佛教信仰者，包括僧人、帝王將相、士吏文人，甚是平民百姓，為弘揚佛法而抄經，可為祈福、報恩、布施而抄經，抄經功德無量。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
馬雲刁問周星馳「我一天賺191億，你呢？」　星爺妙答...網
雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」全台13縣市警戒
快訊／妹澳洲打工離奇亡..姐哭求外館找真相！外交部回應了
快訊／新增1境外移入！「墨西哥男機場攔檢確認染疫」連續+0被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新冠肺炎疫情衝擊國內景氣　台水紓困懶人包主動減免水費挺企業

馬鳴山鎮安宮頒發百萬獎助學金　600名東勢鄉、褒忠鄉學子受惠 

路樹長成容易養護難　台南工務局定期巡檢防患未然

炎炎夏日　王家貞要求修法改造沒有頂的雙層觀光巴士吸引遊客

養雞場進駐遭鄉民反對　花蓮縣府順應民意暫擱置並考慮撤照

外面下大雨裡面跟著狂漏水　盧崑福要求台南市消防安平分隊就地重建

抄寫心經疫情退散！花蓮縣府發起抄經共修　徐榛蔚：這是功德

宜蘭嚴選農產品「天冰、天菜」每箱999元、699元　LINE線上買個夠

鶯歌新巴士轉型付費市區公車　議員蘇泓欽：堅決反對轉型

台東卑南鄉擴大急難紓困金　首批發放81戶共100萬元

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

新冠肺炎疫情衝擊國內景氣　台水紓困懶人包主動減免水費挺企業

馬鳴山鎮安宮頒發百萬獎助學金　600名東勢鄉、褒忠鄉學子受惠 

路樹長成容易養護難　台南工務局定期巡檢防患未然

炎炎夏日　王家貞要求修法改造沒有頂的雙層觀光巴士吸引遊客

養雞場進駐遭鄉民反對　花蓮縣府順應民意暫擱置並考慮撤照

外面下大雨裡面跟著狂漏水　盧崑福要求台南市消防安平分隊就地重建

抄寫心經疫情退散！花蓮縣府發起抄經共修　徐榛蔚：這是功德

宜蘭嚴選農產品「天冰、天菜」每箱999元、699元　LINE線上買個夠

鶯歌新巴士轉型付費市區公車　議員蘇泓欽：堅決反對轉型

台東卑南鄉擴大急難紓困金　首批發放81戶共100萬元

超越R的R！HONDA CBR250RR仿賽重機開啟「RR」之名

新冠肺炎衝擊　台北清真寺開齋禮拜節60年來首度停辦

家寧喝醉攤床上…Andy解鎖體位狂晃！　「真實反應全被拍」網推爆：暖男

狹窄屋也能變好宅！　利用「錯層設計」打造寬敞居家

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

40年好味道！號稱「台中最好吃的飯糰」　咬下爆出鹹蛋＋滷蛋

雨彈來襲！全台「3路段」重點防禦坍方、淹水　公路總局成立豪雨應變小組

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！一句稱讚網炸了：跪求素顏

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」...手髒盡量少摸臉

【廣編】力增飲在台灣上市五周年！感恩週年慶限時限量優惠中

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

地方熱門新聞

彰化2轎車1貨車與機車撞成一團　1女腿骨折

女行員自殘　女主管奪刀遭割傷手指

「2020520」特別日子　桃園548對新人結婚

淡水「栗子南瓜」現正開賣中

聯大女學生遭偷拍　師竟教刪照惹議

國道救拋飛男童黃薰儀受邀教授CPR

台14線南投仁愛鄉人止關明隧道施工管制

台南肇事致死黃女家境不佳巡守大隊長關懷

快儲水！桃園、蘆竹5500戶停水19小時

最強梅雨鋒面逼近台南做好防汛整備

卑南鄉擴大急難紓困金首批發放81戶

鶯歌新巴士轉型付費公車　蘇泓欽：反對

台南交通死亡、罷韓賭盤盛傳藍軍關切！

路樹倒塌壓死女騎士郭信良慰問

更多熱門

相關新聞

15分鐘篩出「無症狀感染者」！中山大學研發新冠快篩瓶

15分鐘篩出「無症狀感染者」！中山大學研發新冠快篩瓶

只需一滴血，15分鐘內即可篩出新冠肺炎「無明顯症狀感染者」！中山大學研究團隊，藉由自主開發的高催化力奈米材料與生物分子塗佈技術，獨創「超靈敏易測瓶」，只需滴入一滴全血，即可在15鐘內，及早篩出血液中僅含微量 IgM 抗體的「早期無明顯症狀感染者」。

涉散布疫情假訊息　前夜店老闆：不是很嚴重事

涉散布疫情假訊息　前夜店老闆：不是很嚴重事

大學個申錄取率高、缺額低　甄選會：疫情管制學生無法出國

大學個申錄取率高、缺額低　甄選會：疫情管制學生無法出國

立委提議紓困保單　黃天牧：1個月研究可行性

立委提議紓困保單　黃天牧：1個月研究可行性

舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫嘆：第二期了

舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫嘆：第二期了

關鍵字：

抄寫心經疫情退散共修徐榛蔚功德祈福迴向

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面