抄寫心經疫情退散！花蓮縣府發起抄經共修　徐榛蔚：這是功德

▲▼花蓮縣府一級機關同仁下班之餘共同抄寫心經，為全球疫情消退祈福迴向。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

祈願疫情消散，祝福合境平安，四時無災，花蓮縣政府20日下午在大禮堂與佛光山月光寺偕同辦理本府抄寫心經修持活動，縣府一級機關各同仁趁著下班之餘共同抄寫心經，為全球疫情消退祈福迴向。

縣長徐榛蔚親臨現場與同仁們共修抄寫心經，徐縣長表示，首先要感謝佛光山月光寺，在全球疫情緊繃時，讓我們擁有全球共修的機會。

徐榛蔚說，抄寫心經的過程，需凝心灌注，屏氣凝神，觀注當下，並要將所有精神凝聚在筆尖，這是一份功德，也是洗滌心靈的方式，徐縣長也說，抄寫心經可以持誦迴向給家人或重要他人，並感謝每位同仁共同響應，為祈願世界平安祈福，與全球一同持修。

▲縣長徐榛蔚說，抄寫心經可以持誦迴向給家人或重要他人，為祈願世界平安祈福，與全球一同持修。

抄經，不僅是讚法，親近如來，能攝取福德，受天人供養，能除滅諸罪障，並在許多佛家諸多的大乘經典中，都明示書寫佛經有極大的功德。所以，歷代許多虔誠佛教信仰者，包括僧人、帝王將相、士吏文人，甚是平民百姓，為弘揚佛法而抄經，可為祈福、報恩、布施而抄經，抄經功德無量。

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