大學個申錄取率創新高、缺額創新低　甄選會曝：疫情管制學生無法出國留學





▲今年有5萬2321人獲分發，發率達6成創歷年新高。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度大學個人申請管道統一分發結果今（21日）公告，共有5萬2321人獲分發，發率達6成創歷年新高；缺額4197名，創8年新低。甄選會認為，今年各校缺額率明顯改善，不排除與今年疫情管制邊境，學生無法出國留學有關。

109學年度分發後的招生缺額計有4,197個，相較108學年度招生缺額4699個，減少502個，是近8年新低；增額錄取有29人，其中大同大學、銘傳大學、真理大學、中信金融管理學院各有1人、南華大學2人、長榮大學3人、清華大學4人、成功大學、慈濟大學各有5人、台灣大學6人。

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今年獲得分發人數為52,321人，發率達6成，創歷年新高；缺額狀況又是8年新低。大學甄選入學委員會試務組長連昭雯推估，這可能也因為疫情影響，國人認為暫時留在台灣還是較為安全有關。

▲109學年大學申請入學分發統一結果揭曉 。（圖／記者崔至雲攝）

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情影響，大學個人申請管道也提供應變機制給受疫情影響而無法應試的考生，有21人適用，最後獲分發人數為13人。

因疫情，甄選會也提供「大學個人申請管道因慮疫情應變機制」提供給無法應試的考生，適用該方案的考生有21人，經志願校系甄試錄取人數有14人，獲分發人數有13人。這些考生分別分發至東吳大學、淡江大學、文化大學、亞洲大學、台灣海洋大學、台南藝術大學、東海大學、大同大學及輔仁大學。

甄選會提醒，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，應於其他入學管道的錄取大學報到前，向分發錄取大學聲明放棄，否則一經發現，即取消其分發校系之錄取資格。統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不適用前述規定。

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