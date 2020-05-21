冷氣滴水問題擾人清夢　炎炎夏日開冷氣前先檢查冷氣機排水管

▲台南市環保局請民眾檢查冷氣機排水管是否劣化、阻塞等等，否則半夜滴滴答答擾人睡眠，經陳情稽查未改善者，將依法最高裁罰6000元罰款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎炎夏日，民眾開始使用冷氣來降低難耐暑氣，台南市環保局清查2019年全年度民眾陳情發現，5月至7月是冷氣機滴水高峰期，這3個月共計216件陳情數佔全年度該類陳情數的一半，民眾請檢查排水管是否在風吹日曬下劣化、阻塞等等，否則半夜滴滴答答擾人睡眠，經陳情稽查未改善者，將依法最高裁罰6000元罰款。

台南市長黃偉哲說，雖然俗話說「日頭赤焰焰，隨人顧生命」，炎熱的天氣躲在室內吹冷氣十分享受，但還是要呼籲民眾打開冷氣前，先自行檢視保養自己冷氣機的冷凝水排水系統，如有滴水污染環境之行為，請加裝排水管或更新排水管線至排水溝等，並請大廈管理單位對於冷氣機的冷卻水塔設置適當的阻隔設施，不要造成滴水污染環境及擾鄰之情事，共同維護環境清潔。

環保局長謝世傑進一步說明，民眾夏天普遍都要開冷氣，但不論是箱型或分離式冷氣，運轉都會排水，不少人都有被路邊冷氣滴水經驗，更多的陳情內容是因為三更半夜的冷氣機冷凝水低落雨遮發出的「答答答」令人無法入眠的經驗。建築物或土地定著物的冷氣機，其冷凝水若未經適當管道排除或予以防治，而直接或間接滴落於他人土地或定著物，經稽查人員勸導改善，7日內仍未完成改善者為污染環境行為，將可依廢清法處以1200元以上6000元以下罰款。

環保局表示，入夏後冷氣機排水管經過大半年的曝曬劣化、斷裂、阻塞是十分常見的狀況，建議民眾開始使用冷氣時檢修一下排水管；且往往冷氣機滴水陳情都處於半夜，因視線不佳、被陳情之家戶已入睡等等，增加採證的困難，往往白天還要再稽查一次。大多案件經本局限期改善後大多能順利完成排水管修繕，但仍有少部分民眾未改善遭裁罰。市民朋友如有發現相關環境公害，可撥打公害陳情專線:0800066666，讓環保局稽查人員第一時間為您服務。

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