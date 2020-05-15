女師要開冷氣0人同意...怒轟：禽獸不如　國二生錄下狂言讓她被判刑

▲北市一王姓女老師因不滿學生拒開冷氣讓她吹，竟氣憤辱罵學生「比禽獸還不如」。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

台北王姓女老師因不滿學生故意拒開冷氣讓她吹，竟氣憤在教室內直接開罵全班同學，「你們到底是不是人啊？比禽獸還不如喔」等話，案經陳姓男同學錄音後交由士林地檢署，王師被依妨害名譽罪起訴。一審法官判王師拘役20日，二審高院維持原判。全案仍可上訴。

王師在北市一國中擔任8年8班的導師，2019年4月24日上午第1節課時，她見班上學生違反「第3節課才能開冷氣」的規定將冷氣打開，遂要求管理冷氣卡的陳姓男學生關冷氣，怎料第3節她上課時提出開冷氣要求，卻遭陳男及另一高姓男同學拒絕。

陳男當場向全班提出開冷氣表決，但都沒有人舉手，王師見狀便出言質疑，「你們第1節就覺得熱要開，難道第1節課會熱過第3節課嗎？請打開」，高男接著馬上反駁，「冷氣錢是我們繳的，憑什麼妳說要開我們就要開，如果妳要吹冷氣，妳也要繳錢。」

王師聽完整個被激怒，氣的對全班開罵，「你們到底是不是人啊？比禽獸還不如喔」，隨後再批陳男，「你真的死沒良心」、「你沒有出淤泥而不染，你被染得很嚴重，全身都黑的」等話。

陳男不堪受辱，將錄音檔交由檢方投訴老師，士林地檢依妨害名譽罪將王師起訴。法院審理時，王師承認自己當下被激怒，發言確實過當，但本意是為人師表「愛之深，責之切」的關愛，並沒有針對陳男，更沒有侮辱人的意思。

法院審理時認為，王師言詞顯然為情緒性的謾罵且帶有貶意，內容與教育目的並無關連，又她在公開場合直接這樣說，確實已侮辱到學生自尊，不能算是正當管教的範疇，審結依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元。全案仍可上訴。

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