　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營內部罷韓數字曝光… 　名嘴爆：「這事件」發生後多5萬票　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼名嘴邱明玉曝光罷韓數字。（圖／翻攝新聞面對面直播）

▲名嘴邱明玉曝光罷韓數字。（圖／翻攝新聞面對面直播）

政治中心／綜合報導

距離高雄罷韓投票剩下約2個多星期，市長韓國瑜開始反制罷韓行動，呼籲支持者不要投票要監票。對此，名嘴邱明玉在政論節目中透露高雄市府內部預估的罷韓票數，其中在李來希失言事件發生後，對罷韓投票影響很大。

邱明玉在20日播出的《新聞面對面》中提到，高雄市府評估罷韓投票約在55萬到60萬之間 ，已經超過57萬門檻，在李來希事件發生後，民調又上升了5萬人，這數字加上去就來到60萬到65萬之間。

邱明玉說，高雄市府評估，李來希效應到6月6日可能會遞減，只要李來希不要再發言，就不會影響民調。

至於外界盛傳，國民黨要幫助韓國瑜渡過罷韓危機的各種沙盤推演，邱明玉表示，韓陣營研擬過，最有效的方法就是「監票」，對於國民黨下來幫忙，由主席江啟臣坐鎮，這些效果都不大。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
UberEats訂餐中千萬！1、2月發票有7張千萬大獎沒領　
帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」　過來人揭超驚人內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府駭客入侵來自境外？　刑事局：目前無法判斷

藍營內部罷韓數字曝光… 　名嘴爆：「這事件」發生後多5萬票　

李來希批國民黨拿香跟著拜提修憲：主帥無能！

川普揚言退WHO　外交部：參與世衛是努力目標

罷韓活動5/22正式起跑　中選會5提醒「政府機關不得動用預算宣傳」

美國宣布售台1.8億美元重型魚雷　吳釗燮揭美方背後目的

立院報告「總統府遭駭案」竟流會　府院、國安局官員全缺席

放任工廠違建？　高市府：配合修法「就地輔導」

蔡英文新使命是鬆綁台灣！　謝金河點出「高民調連任」最重關鍵

4分鐘毀全台機場！陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

牧羊犬化身奶爸照顧等家幼貓　跨種族的愛！親舔、陪玩超暖心

總統府駭客入侵來自境外？　刑事局：目前無法判斷

藍營內部罷韓數字曝光… 　名嘴爆：「這事件」發生後多5萬票　

李來希批國民黨拿香跟著拜提修憲：主帥無能！

川普揚言退WHO　外交部：參與世衛是努力目標

罷韓活動5/22正式起跑　中選會5提醒「政府機關不得動用預算宣傳」

美國宣布售台1.8億美元重型魚雷　吳釗燮揭美方背後目的

立院報告「總統府遭駭案」竟流會　府院、國安局官員全缺席

放任工廠違建？　高市府：配合修法「就地輔導」

蔡英文新使命是鬆綁台灣！　謝金河點出「高民調連任」最重關鍵

4分鐘毀全台機場！陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

總統府駭客入侵來自境外？　刑事局：目前無法判斷

「黑暗中的光」京華城拆除　廢墟區燒烤店唯一亮燈

國台辦瞎酸「隱瞞疫情一把好手」　陳時中大笑回應了！

借2億擔保金卻沒錢還　許金龍重回看守所提抗告遭駁

專業照顧國家級武術選手　安南醫院中西合療護國手

大學個人申請招生放榜！5萬考生獲分發　錄取率6成創新高

工程師暈船閃婚正妹GG了！　連辦2場婚禮傾家蕩產…不到1年離婚「下場超悽慘」

「攀岩美女」李虹瑩防疫期間爬桌子　秀變態肌力超反差

像開彩券大獎！陳宗彥難忘寶瓶星檢疫　憶「台灣疫情2危機」壓力大

德丙有3人疑似確診正接受隔離　全隊暫停訓練沒有恢復時間表

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

政治熱門新聞

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

顧立雄出任國安會！李正皓稱：殺手本色

5都首長照是林佳龍拍的　侯友宜：幸好有鄰居部長

陳佩琪建議柯文哲：參選總統2次　不成功就做別的事

又爆蔡賴宮鬥劇本...林飛帆、范雲分進合擊？

史上最簡單就職　日代表：台日同行

陳建仁握拳為小英加油　暖舉感動網友

蔡英文一搏歷史定位！　就職演說聚焦修憲

金芭黎復業「還招」！葉匡時帶隊一字排開量體溫

3Q陳柏惟試婚直擊　與未婚妻互動冷淡

駭客攻擊總統府　調查局報告曝光：資料外洩有4大途徑

更多熱門

相關新聞

罷韓活動22日開跑　中選會五要點提醒

罷韓活動22日開跑　中選會五要點提醒

高雄罷韓投票將於6月6日舉行。中選會21日宣布，罷免活動期間依法將自5月22日開始至6月5日止，為期15日，另提醒政府機關不得從事與罷免相關活動宣傳。

台南交通死亡、罷韓賭盤盛傳藍軍關切！

台南交通死亡、罷韓賭盤盛傳藍軍關切！

罷韓投票日近　王淺秋：操作仇恨讓人生厭

罷韓投票日近　王淺秋：操作仇恨讓人生厭

國民黨代邀錄「全民監票」挺韓影片　全黨僅1人響應

國民黨代邀錄「全民監票」挺韓影片　全黨僅1人響應

新黨議員：吸人血饅頭

新黨議員：吸人血饅頭

關鍵字：

罷韓國民黨韓國瑜邱明玉新聞面對面

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

梅雨「重頭戲」登場防治災　全台4天降雨熱區、時程出爐

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面