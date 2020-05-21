藍營內部罷韓數字曝光… 　名嘴爆：「這事件」發生後多5萬票　

▲名嘴邱明玉曝光罷韓數字。（圖／翻攝新聞面對面直播）



政治中心／綜合報導

距離高雄罷韓投票剩下約2個多星期，市長韓國瑜開始反制罷韓行動，呼籲支持者不要投票要監票。對此，名嘴邱明玉在政論節目中透露高雄市府內部預估的罷韓票數，其中在李來希失言事件發生後，對罷韓投票影響很大。

邱明玉在20日播出的《新聞面對面》中提到，高雄市府評估罷韓投票約在55萬到60萬之間 ，已經超過57萬門檻，在李來希事件發生後，民調又上升了5萬人，這數字加上去就來到60萬到65萬之間。

邱明玉說，高雄市府評估，李來希效應到6月6日可能會遞減，只要李來希不要再發言，就不會影響民調。

至於外界盛傳，國民黨要幫助韓國瑜渡過罷韓危機的各種沙盤推演，邱明玉表示，韓陣營研擬過，最有效的方法就是「監票」，對於國民黨下來幫忙，由主席江啟臣坐鎮，這些效果都不大。

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