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設籍沒3年難入學！頭份國中年年大爆滿　議員批：教育處無作為　

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▲苗栗縣頭份國中連3年新生大爆滿，也讓議員批教育處都無作為，放任學校自己去面對憤怒的家長。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣頭份國中連3年新生大爆滿，也讓議員批教育處都無作為，放任學校自己去面對憤怒的家長。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

位處苗栗縣頭份市中心的頭份國中，因連年學區人數持續成長，已連續2年啟動額滿學校機制；2019年超額近60人，也已經轉介到他校入學；但2020年卻爆增200人學區設籍在此卻無法入學的慘況；因此苗栗縣議員曾玟學痛批縣府教育處無作為「連2年放任學校獨自面對憤怒家長，實在有很大的改善空間。」

議員曾玟學表示，頭份國中每年在這個時候都爭議不斷，2018年個位數透過轉介處理，2019年超額了60幾位學生，2020年一口氣暴增到200多位，這200多位學生都是戶籍在學區內但卻念不到的，而今年的比序更是讓戶籍遷入時間3年內的連候補都幾乎沒機會。

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▲目前學區有超過500人設籍於此，但學校只有300名額，今年可望多增設一班來稍稍減緩爆量的壓力 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲目前學區有超過500人設籍於此，但學校只有300名額，今年可望多增設一班來稍稍減緩爆量的壓力 。（圖／記者黃孟珍攝）

曾玟學強調，依頭份市每年出生人口來推算，發現至少8年內頭份國中都會面臨同樣的問題，且在3、4年後會最為嚴峻，但接下來的出生數就往下掉了，所以如果為了容納學生而增班、加蓋教室，可能5年後反而會面對出現許多空教室的狀況。

苗栗縣政府教育處長邱廷岳指出，教育政策是希望學校均質並讓孩子們能就近入學，因此長遠來說最好的解決方案是讓鄰近學校都變得一樣好；目前學校已提出資優資源班3間組合屋的申請計劃，讓原本的校舍可以挪出新的空間，暫時先以多增設一班為考量，稍微紓解人數上的壓力，未來也會和縣長研究討論未來因應的措施。

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