保障學童安全　台東縣府教育處視察補習班防疫情形

▲ 台東縣府教育處視察補習班防疫情形。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者楊鈞典／台東報導

因應武漢肺炎疫情持續升溫，台東縣長饒慶鈴關心補習班業者在防疫措施及物資使用情形，11日特別指示縣府教育處長林政宏親自率隊實地瞭解，業者們皆反映目前口罩及酒精需求量大，也攸關上課學生的健康，希望教育處能夠協助，林政宏除感謝業者在疫情期間的配合外，也會將大家的意見向教育部來反映。

林政宏率教育處終身教育科長陳冠樺及同仁，分別前往台東市文化街銘仁文理短期補習班等視導防疫情形。台東縣補教協會遲銘仁理事長向林處長表示，目前協會已請會員加強自我防疫管理，包含加強地板、課桌椅的消毒、學童量體溫等措施，如遇發燒、咳嗽症狀會請學生儘速就醫並在家休息，避免到班上課。不過，會員都反映兒童口罩及消毒用的酒精需求量大，可是市面上都買不到，希望縣府能夠協助或向中央反映。

教育處指出，自2月4日起針對縣內已立案110家短期補習班展開防疫視導，優先以市區、大型或學生數較多的補習班為視導對象，目前共抽查16家補習班，收執「中港澳入境學生及教職員工管理記錄表」計64件，未來也會持續查核各班防疫用品管理使用情形、進行衛教宣導及安排輔導訪視，共同為守護學員健康努力。

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