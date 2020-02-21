防疫更周全！　彰化設窗口協助台商子女隨班附讀

▲校園落實量體溫戴口罩及勤洗手。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情逐升溫，彰化家庭群聚感染確診已達7例，1人死亡，加上返鄉台商多達13萬多人，被外界認為即將面臨最嚴峻的考驗，眼見開學在即，教育處為協助「台商子女」隨班附讀，將設立「單一窗口」受理，更須落實完成中央規定「居家檢疫14天」，以確保所有學生健康與受教權。

▲校園勤洗手。

據統計，因為疫情的不斷延燒，從農曆春節前彰化台商返鄉民眾多達有13萬餘人，其中有不少是全家撤回，面對眾多「台商子女」即將入學，彰化縣教育處對有意願返台「隨班附讀」的台商子女，將設單一窗口受理協助，得依法定程序，將戶籍遷回彰化之後，再依照學區進行分配，除了要符合中央規定「14天居家檢疫」的隔離政策，並審慎評估確認沒有感染「新冠肺炎」疑慮者，就可安排就讀事宜，希望以更嚴謹的防疫態度，來確保所有學生的健康與受教權，並維護校園的安全。

▲校園消毒。

縣長王惠美說，縣府在得知有武漢肺炎疫情，第一時間就與中央流行疫情指揮中心保持聯繫，有任何狀況，都會做即時的反映與衛教，請家長放心，校園即將開學，教育處與各級學校加強防疫，每個學校成立防疫單位，由學校校長做主，有狀況馬上進行評估，各鄉鎮市公所也配合戶外消毒，有關於孩子的遊具，學校也請專人進行消毒，在教室部分，也由老師做好相關的消毒工作，要讓防疫無死角，讓孩子能夠安全快樂的學習。

▲校園消毒。

彰化縣衛生局提醒民眾，防範新冠肺炎需要你我共同努力做好防疫工作，呼籲民眾確實遵守「2不3要」原則：「大陸回台要管理」、「注意衛生要洗手」、「環境消毒要遵守」、「居家隔離不出去」和「健康不用戴口罩」，全民防疫一起來。另外進出醫院務必配戴一般外科口罩、配合醫院工作人員指示量體溫及主動告知出國旅遊史外，第一線醫護人員更需要社會大眾的支持與配合，大家共同努來度過這次的疫情。

►他奶奶的美麗小秘訣