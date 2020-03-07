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台東縣府教育處開辦教師培訓課程　扎根培育未來人才

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▲ 台東縣府教育處開辦教師培訓課程，扎根培育未來人才。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東縣府教育處開辦教師培訓課程，扎根培育未來人才。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為培育未來人才，發展學生前瞻科技運用能力、高層次思考能力及跨領域整合能力，台東縣長饒慶鈴自今年開始，特請教育處辦理國中小「未來教室建置計畫」，並於7日進行開幕式辦理教師培訓課程，將以新生國中、寶桑國中及寶桑國小為試辦基地，廣邀全縣有興趣的老師參與一系列的種子教師培訓，未來並搭配教室硬體設施的建置，期待打造符合未來趨勢的學習場域及課程內容。

教育處林政宏處長表示，因應數位時代來臨及新課綱的推動，及世界對於人才的需求，希望透過本項計畫，期待學生的學習可突破目前既有的樣態，透過科技及網路資源，以探究的精神跟學習策略，運用解決問題的實作能力面對未來社會。林政宏進一步說明，這一系列教師增能培訓，將以聯合國2030年17項永續發展指標(SDGs)，結合台東在地素材，以及資訊和英語學習資源，發展從台東在地觀點邁向國際理解的跨領域主題探究課程，希望孩子從在地出發，關心世界，強化台東的孩子與未來世界趨勢接軌的關聯性。

教育處指出，第一次課程除了帶領老師們對本案目標及課程做清楚的定位之外，並邀請朝邦文教基金會張桂芬老師，以創新的桌遊方式引導老師們對SDGS與在地、學生學習等做系統思考，在發展課程時能更全面、更深入。之後的培訓課程預計將發展出數套跨領域課程模組，並在暑期辦理國中小營隊試行課程，作為未來持續發展的基礎。並將積極在新生國中、寶桑國中及寶桑國小建置未來教室硬體設施，讓學生在優質的學習環境中提升學習效果。


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