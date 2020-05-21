世衛攻防戰番外篇　人民日報：陳時中專業無能、作秀在行

▲陳時中去吃滷肉飯示範防疫新生活。（圖／指揮中心提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，衛福部長陳時中防疫有功，甚至獲得有史以來民眾滿意度的新高。不過，大陸官媒《人民日報》海外版21日發表社評，點名陳時中近日「口出酸言」，還稱他「專業無能，作秀卻在行，抹黑大陸、攻擊世衛、刁難台胞、隱瞞疫情卻是一把好手。」兩岸世衛攻防戰，儼然進入下一階段。

《人民日報》海外版以《從陳時中「走紅」看民進黨政治騙術》為題發表社論。文章提到，陳時中近日口出酸言，語氣中透著謎之優越感，此人最近有點飄，只因民進黨當局自導自演「台灣防疫世界第一」大戲，順帶著把他捧成了男一號，以政治操作能力而論，陳時中確是民進黨當局最需要的「人才」。

文章指出，台灣因為有海島的地利優勢，疫情始終不算嚴重，民進黨當局趁機大吹法螺，把功勞都歸給自己，因「劇情需要」而被捧上神壇的陳時中一時風頭無二，以至於島內若有人直攖其鋒，都會被扣上「逆時中」的不智之名。

▲武漢台商家屬赴陸委會陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

文章隨即列出台灣的防疫舉動，包括第一時間切斷「小三通」、禁止包括陸生和大陸配偶子女在內的大陸人士入境等，認為這是「仇中恐中」政策的過激反應，沒啥專業性可言，後來歐美等地疫情嚴重時，仍對歐美入境人士大開方便之門，「對疫情已得到控制的大陸嚴防死守，就是政治優先、專業靠邊的明證。」

文章最後表示，陳時中之所以能突然走紅，不是因為業務能力強，而在於他深諳政治操作之道，能落實民進黨當局的「防疫即反中」政策；從他身上，可以看到民進黨政治操作的「終極奧義」：凡事不求實效，不論是非，只要煽起對立情緒，鼓動民粹之風，控制媒體和網軍編造謠言、胡吹大氣、打壓異己，則輿論操之在我，功過由我評說。

不過，台灣民眾大多認為陳時中防疫有成，根據新台灣國策智庫7日公佈最新民調，陳時中去年底的滿意度只有35.3％，此次突然躍升到了93.9％，是內閣名單中最高的一位。