「天天看病人死去」美護士心理受創常夢到急診室　焦慮講完電話後陳屍車內

▲寇丁頓在新冠肺炎疫情中受到心理創傷。（圖／翻攝自推特「Vipey_」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛州西棕櫚攤（West Palm Beach）一間醫院，32歲加護病房男護士寇丁頓（William Coddington），在高壓的工作環境下每日看新冠肺炎病患死去，造成心理極大的負擔，一日和朋友通完電話後，隔天被人發現陳屍在車內。由於他過去有毒癮病史，家屬懷疑死因是吸毒過量，但官方強調目前仍在調查中。

路透社報導，4月25日，寇丁頓的遺體在佛州另一處海灘，迪爾菲爾德一間旅館外的停車場被發現。警方事後展開調查；路透社記者也透過他的臉書貼文、部分簡訊內容，試圖找出蛛絲馬跡，並和他的父母、兄弟和2名好友進行訪談，但真正死因仍未解開。

寇丁頓的母親卡洛琳（Carolyn）及親友透露，他年輕時在一場腿部手術後，開始接觸成癮性藥物，最初是止痛藥，後來沉迷於鴉片類藥物，以及其他的毒癮。他21歲努力戒毒，10年間持續參加互助會性質的自救戒毒療程，努力控制毒癮。

隨著新冠肺炎疫情自中國武漢擴散至全球，美國3月爆發大規模疫情，28歲夢想成真進入加護病房工作的寇丁頓，也受到疫情影響。卡洛琳說，寇丁頓眼睜睜看著和自己年紀相仿的病患死去，對他而言是極大的衝擊，而在一團混亂的情況下，他也無法再去參加互助會療程，於是人就被夾在恐怖疫情與失去精神支柱之中，「他怕自己個人的防護裝備太少，他會作加護病房呼吸器發出警報的惡夢。」

Becoming a nurse in 2018 was a dream come true for William Coddington. That dream, and his long recovery from drug addiction, started to unravel in March as fatally ill #Covid_19 patients showed up in his unit. My story @reuters 1/3 https://t.co/TeJ9eCoGN8 — Gabriella Borter (@gabriellaborter) May 20, 2020

好友馬克斯（Robert Marks）告訴記者，他4月24日晚上接到寇丁頓的電話，聲音聽起來異常焦慮；講完電話後他傳訊息給寇丁頓，「撐住，不要做出任何沒有必要的事。」然而隔天還是傳來悲劇消息。

基於寇丁頓的過去，家人斷定他是死於吸毒過量，不過布洛沃郡醫學檢驗中心（Broward County Medical Examiner）的辦公室女發言人表示，死因還有待確定；郡警長辦公室則說，調查仍在進行中，但並不認為死者當晚有做出違法行為。

截至台灣時間21日上午8點30分，美國正式突破155萬確診大關，9萬3416人死亡。疫情肆虐的國度，每個人的心理被迫負擔難以估量的重量，前線醫護人員崩潰的消息時有所聞，而有過毒癮的醫護人員，更容易受到眼前景象的衝擊。

馬克斯說，和他相識10年的寇丁頓自從戒毒後，一直嘗試新事物和新方法，試圖站穩腳步學習和這個世界互動；然而疫情終究淹沒了寇丁頓的努力。

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