「天天看病人死去」美護士心理受創常夢到急診室　焦慮講完電話後陳屍車內

美國佛州西棕櫚攤(West Palm Beach)一間醫院,32歲加護病房男護士寇丁頓(William Coddington),在高壓的工作環境下每日看新冠肺炎病患死去,造成心理極大的負擔,一日和朋友通完電話後,隔天被人發現陳屍在車內。由於他過去有毒癮病史,家屬懷疑死因是吸毒過量,但官方強調目前仍在調查中。

路透社報導,4月25日,寇丁頓的遺體在佛州另一處海灘,迪爾菲爾德一間旅館外的停車場被發現。警方事後展開調查;路透社記者也透過他的臉書貼文、部分簡訊內容,試圖找出蛛絲馬跡,並和他的父母、兄弟和2名好友進行訪談,但真正死因仍未解開。

寇丁頓的母親卡洛琳(Carolyn)及親友透露,他年輕時在一場腿部手術後,開始接觸成癮性藥物,最初是止痛藥,後來沉迷於鴉片類藥物,以及其他的毒癮。他21歲努力戒毒,10年間持續參加互助會性質的自救戒毒療程,努力控制毒癮。

隨著新冠肺炎疫情自中國武漢擴散至全球,美國3月爆發大規模疫情,28歲夢想成真進入加護病房工作的寇丁頓,也受到疫情影響。卡洛琳說,寇丁頓眼睜睜看著和自己年紀相仿的病患死去,對他而言是極大的衝擊,而在一團混亂的情況下,他也無法再去參加互助會療程,於是人就被夾在恐怖疫情與失去精神支柱之中,「他怕自己個人的防護裝備太少,他會作加護病房呼吸器發出警報的惡夢。」

Becoming a nurse in 2018 was a dream come true for William Coddington. That dream, and his long recovery from drug addiction, started to unravel in March as fatally ill #Covid_19 patients showed up in his unit. My story @reuters 1/3 https://t.co/TeJ9eCoGN8

好友馬克斯(Robert Marks)告訴記者,他4月24日晚上接到寇丁頓的電話,聲音聽起來異常焦慮;講完電話後他傳訊息給寇丁頓,「撐住,不要做出任何沒有必要的事。」然而隔天還是傳來悲劇消息。

基於寇丁頓的過去,家人斷定他是死於吸毒過量,不過布洛沃郡醫學檢驗中心(Broward County Medical Examiner)的辦公室女發言人表示,死因還有待確定;郡警長辦公室則說,調查仍在進行中,但並不認為死者當晚有做出違法行為。

截至台灣時間21日上午8點30分,美國正式突破155萬確診大關,9萬3416人死亡。疫情肆虐的國度,每個人的心理被迫負擔難以估量的重量,前線醫護人員崩潰的消息時有所聞,而有過毒癮的醫護人員,更容易受到眼前景象的衝擊。

馬克斯說,和他相識10年的寇丁頓自從戒毒後,一直嘗試新事物和新方法,試圖站穩腳步學習和這個世界互動;然而疫情終究淹沒了寇丁頓的努力。

This morning I got some heartbreaking news. A good friend and gaymer of mine William Coddington passed away last night. He was such a joy to be around and always made me laugh. Just yesterday morning he sent me a voice memo joking about some of our favorite drag queen quotes*cont pic.twitter.com/oby7UYzPXe