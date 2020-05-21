陳時中喊卡！雙鐵開賣站票急轉彎　交通部錯愕：今會再跟指揮中心確認

記者賴文萱／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部日前宣布將逐步分為三階段鬆綁大眾運輸防疫禁令，包括飲食和開放雙鐵販售站票等規劃，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨直言，恢復站票還是要有限度，「有限度就是反對啦！」對此，交通部政務次長王國材今回應，前天會議紀錄裡是用總量管制方式允許站票，昨天指揮官有不同意見，請同仁今天再洽指揮中心，會尊重他們的決定。

▲交通部次長王國材。（圖／記者李毓康攝）

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交通部的三階段鬆綁方案送至指揮中心後遭喊卡，對於規劃雙鐵開放販售站票部分，王國材今在立法院交通委員會前受訪表示，前天會議紀錄裡是用總量管制方式允許站票，但昨天指揮官有不同意見，已請同仁今天再洽指揮中心，基本上尊重指揮中心決定。

王國材指出，自由座仍會賣，主要是站票部分有問題，事實上，過去雙鐵販售站票都有相關方式，例如將旅客疏散到各個車廂。交通部初步想法是，站票也要全程戴口罩，並保持1.5公尺社交距離，這是基本給雙鐵的準則，他也再次說明，如果有不同想法，尊重指揮中心決定。

另外，針對台北車站大廳開放爭議，網路上有人發起號召周六坐爆活動，王國材也提醒，依據疫情指揮中心的決定，目前仍不能群聚，這部分有相關罰則。

王國材說，目前疫情過後朝向重新開放為目標，跟要去抗議的人目標一致，但會重新規劃車站大廳使用方式，他強調，疫情期間防疫最重要，希望這些團體能先聽方案後再抗議。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

交通部原本打算在6/1能開放雙鐵飲食，端午節連假取消站票跟梅花座，甚至取消戴口罩和量體溫等措施，也預計10月取消邊境管制，但全被指揮中心打回票。陳時中昨天指出，很難用時間點來設定開放條件，用疫情情況設定比較符合。至於10月是否解除邊境管制？他也坦言，疫情天天都在變化，現在還沒想到那麼遠。

而在高鐵座位方面，陳時中說，不反對高鐵賣自由座，但要「恢復站票」還是要有限度，否則會增加近距離風險，而且高鐵也算長途，長時間在密閉空間，距離會太近，長時間戴口罩可能也比較難忍耐，所以目前仍是反對恢復站票和取消戴口罩。

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