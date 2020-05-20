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520兩岸政治／煞車機制沒了！　美中台陷「軍事漩渦」恐爆衝突

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蔡英文校閱漢光演習。（圖／翻攝自蔡英文粉絲專頁）

▲蔡英文校閱漢光演習。（圖／翻攝自蔡英文粉絲專頁）

記者曾俊豪、任以芳／台北—北京連線報導

不管在軍事上、國際關係，甚至新冠肺炎疫情期間，美國都持續以「台灣牌」施壓北京。最明顯的例子，每當解放軍軍機、軍艦繞台後，美軍也會以實際行動證明「挺台灣」的決心。從北京的角度來看，總統蔡英文的首任任期極度向美國靠攏，不少大陸學者坦言，未來兩岸甚至中美爆發軍事衝突的可能性已經提高。

北京聯合大學臺灣研究院副院長李振廣在接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，在當前局勢下，兩岸的確極有可能再次走入台海危機，「相比1996年、2002年的情況，國際情勢較過去改變，兩岸經濟、戰略現況不同，已缺乏煞車機制，一旦越線，就可能已經不是什麼危機，而是大陸解決台灣問題的歷史節點。」

他認為，蔡英文的內閣團隊包括立法院游錫堃、行政院蘇貞昌，都被認為是獨派人士，而520後，北京眼中的「務實台獨分子」賴清德也正式接任副手，「相關人員配置到位後，相比過去四年的一些『擦邊球』舉措，民進黨可能會有一番更危險、實質的動作。」

李振廣舉例，如果台灣當局的一些動作被陸方認為有推動「法理台獨」的實質、或是違反反分裂國家法的舉動，或是蔡英文像當年李登輝一樣訪問美國，都會成為具體的「觸發點」。

▲▼美利堅號南海航行衛星圖曝光！遼寧號「也在附近」較勁意味濃。（圖／翻攝南海研究論壇）

▲美利堅號日前在在南海航行，遼寧號「也在附近」較勁意味濃。（圖／翻攝南海研究論壇）

不過，大陸武統學者李毅認為，近日美國在第一島鏈周邊增加活動，實際上都是既有行程，只是台灣當局刻意釋放消息，「營造美國保護台海緊張氣氛」。他表示，共軍看似對台動作增加，但目前沒有對台動武可能性，主要是「威嚇與測試」，警告台獨和台美關係。

李毅指出，美軍在南海才是百分之百確定有增加活動，而且還是故意挑釁，「未來，中美軍事力量對抗，台灣會夾在中間十分為難，大陸也考量台美有可能走向軍事協作，像是只要台灣公開表態挺美，有任何軍事上聲援，甚至故意擦槍走火，中共一定會開戰。」

▲▼美軍驅逐艦帕拉爾塔號（USS Rafael Peralta排出115的字樣，代表在東海部署115天。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

▲美軍驅逐艦USS Rafael Peralta排出115的字樣，代表在東海部署115天。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

上海政法學院軍事外交學者倪樂雄則以《環球時報》先前的社論為例，該篇文章提到「勿謂言之不預」，被外界解讀是可能開戰前示警。對此，倪樂雄坦言，只要台灣不獨就不會打，中共會繼續睜一隻眼閉一隻眼，蔡英文上任後，台海雙方關係緊繃，就過去到現在情況都是「假危機」，中共在軍事上看似比以前更緊迫盯人，其實嚇阻意義大於武統，一方面也是告訴美國別惹事。

倪樂雄強調，假危機變成真危機的關鍵，則是民進黨政府「到底要做什麼」，先前透過教科書改歷史、去中化、「呼籲」公投都不算大陸最後底線，但宣布獨立、改國號，或是台美繼續友好關係，如台北法案實施等，「只要這兩個條件生成，尤其是前者，就是觸犯中共《反分裂国家法》最後底線。」

台灣當局的態度，則更是關鍵。倪樂雄表示，即使蔡英文政府不敢衝破底線，也可能用挑釁或擦槍走火方式逼美國也下水參戰，最終，還是會以中美軍事力量抗衡取決台灣未來問題。

▲漢光演習模擬敵軍循河道入侵，關指部演練淡水河反突擊。（圖／軍聞社提供）

▲外傳美軍聯絡官有可能進駐「漢光演習」隨同參演；圖為模擬敵軍循河道入侵。（圖／軍聞社提供）

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅認為，在現在的台灣牌中，台灣已經不是「被利用」，而是「主動參與」，甚至希望能在中美破局中謀求利益，「實際上，中美不至於會爆發武力衝突，奉行現實主義的美國會擔憂中國的軍事力量，更不可能因為台灣出兵，他們清楚在台海用兵沒有優勢。」

唐永紅分析，「台美互相利用」的做法，會讓大陸認為兩岸關係從內部矛盾變成敵我矛盾，然而，北京處理兩者是採取不同的手段，「如果演變成敵我矛盾，對抗會變得更加激烈，以目前形勢來看，美國短期內並不想攤牌，主要還是想遏制中國發展。」

▲▼美軍「伯克級」飛彈驅逐艦麥坎貝爾號(DDG-85)航經台灣海峽。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美軍「伯克級」飛彈驅逐艦麥坎貝爾號(DDG-85)日前航經台灣海峽。（圖／翻攝FB：U.S. Pacific Fleet）

 
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