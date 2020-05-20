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影／520曝光「台海打擊戰推演」　陸媒：24小時完成「解放台灣」

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記者陳政錄／綜合報導

正值總統蔡英文520就職當天，有大陸官方背景的《艦船知識》雜誌在微博上發布一段長達11分鐘的影片，模擬並解析「2020年台海打擊作戰推演」，描述某天清晨4時起，對台實施80分鐘的海空打擊，壓制24個小時後，由登陸部隊入侵台北，順勢完成「解放台灣，統一祖國」的全過程。雖內容為非官方正式兵棋推演，但處在敏感時機，再度升溫武統討論。

▲▼大陸媒體刊登解放軍武統台灣模擬兵推。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

▲大陸媒體刊登解放軍武統台灣模擬兵推全過程，圖為火力壓制24小時候，登陸部隊進入台北。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

據了解，《艦船知識》雜誌於1979年創刊，由中國造船工程學會主辦，中共時大元帥之一的徐向前親自提名，而該雜誌背後也是大陸軍工巨頭—中國船舶工業集團。因此，本次雖以報導專題型式，與戰爭藝術論壇製作模擬「武統兵推視頻」，但也引發大陸網友熱烈討論，直接留言表示，「還得模擬一下美日干涉因素」、「這要花多少錢啊?」、「就是缺了一點決心。」

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

據專題內容描述，將「2020年台海打擊作戰推演」分為強制隔離作戰、打擊作戰以及登陸及陸地作戰三部分。其中，強制隔離作戰將貫穿整個戰役，目的是粉碎美國等干涉台海的企圖，阻止台灣獲得外援和外逃，打擊作戰則是消滅台灣指揮預警、防空、岸防體系，為登陸創造有利條件，以佔領可用港口、機場，提供後續兵力輸送。

模擬畫面中，一開始中共解放軍即分別部署遼寧號航母戰鬥群、山東號航母戰鬥群在台灣海峽北、南面，奪取台灣北部海域制空，殲滅北部、高雄艦艇，最後計畫分別靠近釣魚台和穿越巴士海峽，在台灣東部海域會合。其中，大陸浙江、安徽、江西、福建、湖南、廣東、海南等省的所有部隊，都在該非官方的模擬兵推中，被設定進入備戰狀態。

▲▼大陸媒體刊登解放軍武統台灣模擬兵推。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

▲東引島是第一個被打擊的目標。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

所謂「解放台灣」作戰伊始，解放軍會將時間選定在某日的凌晨4時，率先對我東引島固定目標展開火力打擊，摧毀雄風二型導彈陣地和預警雷達，接著百餘枚東風-16中程彈道飛彈從福建沿海火箭基地發射，壓制台灣遠程防空系統、目標涵蓋全台所有機場。

兵推稱，4分鐘內，東風-16將重創所有目標，癱瘓台灣機場起飛能力，並透過S-400飛彈等，擊落我軍已起飛巡邏的幻象2000戰鬥機；接著，4時12分、18分、解放軍兩航母戰鬥群艦載機殲15等依序起飛，攻擊我基隆級、光華級等海軍艦艇。

▲▼大陸媒體刊登解放軍武統台灣模擬兵推。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

▲模擬飛彈打擊。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

殲15在中國首艘航空母艦「遼寧鑑」起降成功。(圖／取自新華網)

▲解放軍殲15戰鬥機在航空母艦起降。(圖／取自新華網)

而後，解放軍從其他省份起飛的殲11、殲7等戰機群抵達戰鬥位置，攻擊新北、南部等地區的水面軍艦和防空陣地，解放軍南海艦隊、安徽、福建等地的戰機與轟-6G組亦加入導彈轟炸中央山脈、花蓮等地剩餘目標的行列，兵推預判到清晨5時20分，可摧毀大部分台灣機艦、只剩少量固定設備可使用，等待天亮後繼續進行下一批火力打擊。

兵推表示，在火力打擊壓制24小時候，隔天解放軍登陸編隊就會在凌晨1時，從福州基地出發，5時抵達台北外海，在潮汐轉換之際進入登陸作戰，而兩航母戰鬥群也在台灣東部會合，完成「解放台灣，統一祖國。」

《艦船知識》雜誌還在刊文開頭強調，「今天是個特別的日子，大家都懂。」表示「為了專業科普軍事知識，讓讀者能更直觀和深刻地認識祖國統一之戰」，特地完成對台作戰三大階段的推演，發布仿真推演專題。

▼兵推影片模擬大量解放軍戰鬥機群控制台灣領空。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

▲▼大陸媒體刊登解放軍武統台灣模擬兵推。（圖／翻攝自《艦船知識》雜誌微博）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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