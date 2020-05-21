孟加拉灣20年最強氣旋！安芬挾15級風登陸印度　恐掀5公尺暴潮

▲氣旋安芬侵襲，孟加拉沿海居民前往臨時安置所避難。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

直撲印度東部和孟加拉的超級氣旋安芬（Amphan），已於20日下午從加爾各答附近登陸，將為當地帶來狂風暴雨，並且可能引起高達3至5公尺的致命暴潮和土石流，數百萬人因此被疏散。

根據BBC報導，安芬是自1999年以來侵襲當地的首個超級氣旋，暴風圈自20日下午開始觸碰到印度與孟加拉邊境地區，預計將朝加爾各答方向轉東北東方移動。氣象預報警告，氣旋路徑地區可能會出現致命風暴潮、洪水和土石流。

安芬將於21日進一步侵襲孟加拉，接著往不丹方向前進。氣象預報指出，預估在當地時間18時30分（台灣時間21時）之前，氣旋風眼就會完全脫離海面，近中心風速每小時150至160公里（蒲氏風級14級風）、最大陣風每小時175公里（蒲氏風級15級風）。

另外，孟加拉發生一起紅新月組織幫助村民撤離時，船隻抵擋不住強風出襲而傾覆，導致一名紅新月志工喪生，成為安芬氣旋風災中的首名罹難者。

印度與孟加拉皆下令在學校等場所設置臨時避難所，但受到新冠肺炎疫情影響，使得撤離與收容災民的行動變得更加困難。西孟加拉邦與奧里薩邦警方均表示，許多居民不願意撤離至避難所，理由是擔心感染新冠肺炎。

印度媒體報導稱，在沿海的奧里薩邦，已經陸續傳出樹木遭連根拔起、臨時房屋被夷為平地等災情。

在地勢低窪的孟加拉，當局則擔心重演2007年錫德氣旋（Cyclone Sidr）引發海水倒灌，造成至少3500人罹難的悲劇。氣象單位預報，安芬恐怕在當地掀起3至5公尺暴潮，足以使海水越過堤防灌入社區。

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