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印度穿越邊界修設施！解放軍邊防部隊加強加勒萬河谷控管

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▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印邊境近期發生多起衝突，情勢逐漸升高。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《環球時報》18日引述解放軍消息人士消息，指解放軍邊防部隊加強加勒萬河谷地區管控，堅決應對印度越線侵權修建設施。

軍方消息人士提到，印度方從5月上旬以來，在中印邊境加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏執勤，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，加勒萬河谷地區是中國領土，當地管控情況十分清楚，「印方上述行動，嚴重違反了中印兩國關於邊界問題的有關協定協議，侵犯中國領土主權，損害兩國兩軍關係。」

軍方消息人士強調，鑑於當前局勢，中方邊防部隊已採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控，堅決維護國家領土主權安全，堅決維護邊境地區和平定，「中印雙方邊境一線部隊通過會晤交涉渠道，就當前事態保持溝通。」

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

加勒萬河谷位於新疆阿克賽欽西部，是中印邊界的西段，平均海拔5000公尺以上，也是1962年中印邊境戰爭的重要戰場之一。印方在1962年6月起提出「前進政策」，越過中印邊界西段建立軍事哨所，佔領中方43個據點，以及紅山頭、加勒萬河谷等地，試圖控制整個阿克賽欽地區，並在過程中造成了數十名解放軍士兵死傷。

中方1962年9月22日在《人民日報》發表了標題為《是可忍，孰不可忍》社論，警告印方立即從邊境撤軍，強調「局勢是險惡的，後果是嚴重的，我們要正告印度當局，勿謂言之不預也！」

《是可忍，孰不可忍》發表一個月後，解放軍西藏軍區、新疆軍區的司令員於10月20日奉中央軍委之命發動攻擊，交戰共持續了一個多月，解放軍推進至主張的界線後便停止進軍，隨後單方面宣布停火。雖然兩方都宣布己方勝利，但中方只陣亡約7百多人，印方則陣亡約1千至3千人，解放軍也因此穩定住西藏邊境以及阿克賽欽的領土。

▼中印開戰前，《人民日報》刊登社論，並用上「勿謂言之不預也」強烈措辭。（圖／人民日報）

▲▼中印開戰前，《人民日報》刊登《是可忍，孰不可忍》文章，並用上「勿謂言之不預也」強烈措辭。（圖／人民日報）

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