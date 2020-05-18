直逼超級颱風！疫情未平「氣旋安攀」挾強風來襲　印度急撤數千人

▲ 印度累計6萬多人確診，疫情不見緩和。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度及孟加拉新冠肺炎（COVID-19）單日病例增幅居高不下，疫情不見緩和，如今又有風暴逼近。CNN報導，在孟加拉灣形成的強力熱帶風暴正往印度及孟加拉邊境移動，可能帶來嚴重破壞。

極強氣旋風暴安攀（Amphan）為2020年北印度洋氣旋季第一個獲命名的風暴，強度已經相當於大西洋4級颶風或西太平洋超級颱風，目前風速達每小時240公里。根據預報，安攀會在20日晚間登陸恆河三角洲前減弱，但仍會造成重大損失，料於印度東南部降下大雨。

CNN報導，安攀將登陸在人口密集且基礎設施脆弱的貧困地區；若登陸在低漥的三角洲，恐怕引發高達9公尺的風暴潮。事實上，這類自然災害在此地區相當常見，但這將是印度及孟加拉在疫情危機之下遭遇的第一個強烈風暴。

印度累計9.6萬人確診新冠肺炎，其中3千人死亡。孟加拉則有2.2萬人染疫，約3百人死亡。2國至今未能壓低單日增幅，卻得同時面臨2場災難。若欲將疏散民眾集中在臨時避難所，便難以維持社交距離。

印度奧里薩邦12個沿海地區已經進入高度警戒，與孟加拉接壤的西孟加拉邦則有6個地區發布氣旋警報，包括擁有440萬人口的加爾各答。印度國家災害應變部隊（NDRF）在奧里薩邦及西孟加拉邦部署17支隊伍，疏散數千名居民。奧里薩邦港口當局也下令船隻駛離海岸，以免受損。

另一方面，安攀也可能在全球最大難民營科克斯巴札爾（Cox's Bazar）降下暴雨。緬甸若開邦爆發爆力衝突後，這裡住著將進100萬名羅興亞難民，上周出現首起新冠肺炎確診病例。眼看季風和洪水季將近，難民營衛生條件惡化，恐怕助長病毒肆虐。

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