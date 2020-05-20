全球13國單日確診「超過1000例」　印度、巴西單日增幅破新高

高雄市宣布有條件讓酒店、舞廳復業，副市長葉匡時在開放首日前往金芭黎大舞廳稽查，不過雖然是副市長，進場可沒禮遇，通通一視同仁排隊量體溫，就連陪同的局處首長也要量完體溫才能入內，只是進場之後，大批稽查人馬讓顧客忍不住酸了一句：「查的人比在裡頭消費的人還要多」，似乎暗諷「作秀」。