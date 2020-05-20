印度北方邦黑道不滿「馬路貫穿土地」　一個轉身擊斃政黨領導人父子

▲印度社會黨領導人狄瓦卡和其子遭槍殺。（圖／翻攝自推特Richa Singh）
記者羅翊宬／編譯
印度北方邦一處村落19日白天發生嚴重的槍擊命案，死者為知名政治人物狄瓦卡（Chhote Lal Diwakar）以及他的兒子，他們在視察道路開闢工程時遭到當地幫派人士持槍射擊，當場死亡，目前屍體已送交解剖。
根據《印度斯坦時報》，狄瓦卡和兒子在距離首都新德里約200公里遠的桑巴爾（Sambhal）地區視察一項道路開闢工程，並和居民商討工程細節，至少4名幫派人士騎乘摩托車從後方襲來，兩派人馬在道路散步時發生言語上的爭吵，其他居民也連忙勸說，希望兩方人士好好溝通。
不料，其中2名各穿粉紅衣、白衣的幫派人士情緒激昂地提起長槍，不斷對狄瓦卡表明「反對家裡的土地被馬路直接貫通」，正當大家以為氣氛已稍緩和時，突然轉身朝後方射擊，接著丟下摩托車落荒而逃，狄瓦卡父子則當場慘死。
在影片畫面中可以看到，持攝影機拍攝的村民在發生槍擊後，也嚇得當場逃跑。
उत्तर प्रदेश में कानून का शासन समाप्त हो गया है।— Richa Singh (@RichaSingh_Alld) May 19, 2020
समाजवादी पार्टी के नेता छोटे लाल दिवाकर और उनके बेटे की हत्या दबंगो ने खेतों में हथियार लहराते हुए कर दी।
कानून व्यवस्था को धत्ता बता रहे है अपराधी और दबंग लोग।@dgpup @GovernorofUp @pbhushan1 @svaradarajan @waglenikhil pic.twitter.com/cDSM17vWnt
據悉，狄瓦卡是北方邦主要政黨社會黨（Samajwadi Party）的領導人，2017年曾代表社會黨參與北方邦的議會選舉。警方表示，目前已逮捕並審訊涉嫌槍殺狄瓦卡的4名嫌犯，其中1名是當地名望人士薩文德（Savinder）。
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