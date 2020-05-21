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像開彩券大獎！陳宗彥難忘寶瓶星檢疫　憶「台灣疫情2危機」壓力大

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▲▼內政部次長中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／專訪

「像是開彩券大獎一樣！」主責邊境防疫的指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥接受《ETtoday新聞雲》專訪談起防疫期間壓力最大的時候，難忘寶瓶星號靠港基隆，一旦有一人採檢陽性就得全船隔離，等待結果時緊張不已；談到首班武漢台商專機，更讓他直呼「根本空中驚魂記」。至於防疫期間兩次最大危機，他則點名3月中旬全球納入邊境管理以及海軍敦睦艦隊染疫事件，邊境動員召回民眾接受檢疫，扮演把關重要角色。

▲▼0519指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心每天召開記者會，副指揮官陳宗彥（右）一直列席在指揮官陳時中身旁。（圖／指揮中心提供）

陳宗彥在指揮中心一級開設之後開始擔任副指揮官並且兼任邊境防疫組組長，每天出席記者會並適時接過陳時中麥克風進行說明補充，負責業務從邊境檢疫管理到大型活動指引，甚至八大行業酒店停復業也與他相關，更是跨部會聯繫的核心。

新冠肺炎疫情最初主要來自中國大陸的影響，後續歐美疫情陸續延燒，許多國家病例已經超過大陸。陳時中接受國際媒體訪問時曾坦言，台灣防疫三大錯誤之一就是「歐美邊境管制速度較慢」，陳宗彥也同樣提起這項危機。

當時國內境外移入個案持續攀升，陳宗彥談到兩個時間點，分別是3月14日回溯歐洲旅遊史召回居家檢疫以及3月19日全球境管，限制所有非本國籍人士入境，所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲受到疫情影響，許多航班取消，資料照。（圖／記者李毓康攝）

▲▼桃園機場防疫。（圖／桃園機場提供）

▲機場加強檢疫工作。（圖／桃園機場提供）

陳宗彥回想當時，邊境每天從歐洲返國有很高比例的人有症狀，把時間往前推14天去回溯找人「對大家來說是很大的壓力」，但召回還是要做，畢竟「只要邊境做好，社區壓力相對就會降低」。

他們從移民署開始動員撈名單，並請在該時間回國者者動與民政單位通報，所幸民眾配合度高，效果很不錯；到了3月19日全球納入境管，要全部召回有一定難度，就使用健保系統找出「那段期間曾經有症狀者」進而主動通知，請對方回來採檢。

第二大危機則是4月18日敦睦艦隊爆發染疫，陳宗彥說，當時已經連續幾天零確診，國內疫情逐步趨緩，卻被告知軍艦發生狀況，再次面臨「如何召回」的問題，所幸敦睦艦隊名單清楚，請軍方提供名冊，並找出集中檢疫場所，快速找到接觸者並且進行處理。

▲0418疾管署記者會。（圖／指揮中心提供）

▲爆發敦睦艦隊染疫事件讓陳宗彥相當憂心，資料照。（圖／指揮中心提供）

▲▼麗星寶瓶星號郵輪靠岸，陳時中報告情況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲寶瓶星號郵輪靠岸，防疫人員與陳時中報告情況，陳宗彥也隨行，資料照。（圖／記者徐斌慎攝）

至於疫情指揮中心成立之後「首次」遇到的緊張事件，陳宗彥則點名「寶瓶星號」。他說，那個階段國內已經處理幾次郵輪事件，鑽石公主號也在日本爆發嚴重疫情，所以很擔心郵輪靠岸，期間嚴密整備。

2月8日寶瓶星號停靠基隆港，經過近9個小時的採檢送驗，128人全數陰性，知道結果後陳時中還快步登船廣播，對船上遊客宣告「可以回家」的好消息。

陳宗彥表示，當時已經設定好情境，只要有一名陽性個案全船上千人需隔離檢疫，那段等待時間「比開彩券大獎還要緊張」，還好最後結果讓大家鬆了一口氣。

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚,武漢包機。（圖／記者李毓康攝）

▲首批武漢台商專機返台。（圖／記者李毓康攝）

首批武漢台商專機在充滿爭議下返台則讓陳宗彥稱為「空中驚魂記」，當時最後有一名台商陽性確診染疫，也讓陳時中一整天不眠不休之後晚間緊急召開記者會說明，落下男兒淚。

陳宗彥回想當晚，不但是在關艙之後才知道名單，且艙單資料在登機刷證件時有數字遺漏，移民署同仁拼命核對、拼命查找。他說，自己很瞭解跑資料需要時間，不敢去逼下屬，但高層又有壓力必須急著確定名單，好不容易在各個單位通力合作下才讓飛機順利降落，確認符合入境資格。

且一開始北市曾經對集中檢疫所有意見，陳宗彥不斷叮囑地方員警，一定要做好防範，讓集中檢疫者可以進入，直到看到他們安置完成，才敢休息。

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