最懂八大行業的男人「沒去過酒店」　陳宗彥忙防疫每天只睡5小時

記者嚴云岑／專訪

新冠肺炎疫情趨緩，酒店舞廳等八大行業爭取復工，怎麼解禁？誰來宣布？中央與地方爭論不休。疫情中心指揮官陳時中日前表示，產業落實防疫指引，只有地方政府最了解，「我和陳宗彥不可能每天去查。」對此，陳宗彥接受《ETtoday新聞雲》專訪時大笑澄清，「我沒有實地走訪過（酒店）啦！」並重申解禁標準，以及要求實名制原因。

▲陳宗彥被問到是否曾在4月9日前後實際走訪酒店時大笑否認。（圖／記者湯興漢攝）

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現年53歲的陳宗彥為內政部政務次長，2019年12月31日，衛福部召開首次新冠肺炎防疫會議時他就在場，代表內政部討論邊境管制等事宜；之後每一場會議，他皆有參與。3月9日，陳宗彥受陳時中與行政院副院長陳其邁之邀，擔任副指揮官，3月16日起更隨指揮中心日日召開記者會，從幕後走向幕前，也被網友與陳時中、張上淳、周志浩、莊人祥等，齊封為「防疫五月天」。

陳宗彥表示，宣布八大行業暫停營業時，已清楚規範對象為有男女陪侍的酒店、舞廳，由地方政府籲請業者主動停業，勸導不聽者可強制執行，因此復業與否，也應交由地方決議。復業標準最重要的一項，除了社交距離外，就是落實實名制。他強調，疫情爆發前，酒店行業也會留下來客資訊建檔，此次改為半強迫，是便於在疫情爆發時，快速掌握到接觸者。

▲指揮中心在後疫情時代力推防疫新生活，要求餐廳加裝隔板。（圖／指揮中心提供）

指揮中心2月27日調升為一級開設，天天向國人公佈疫情進展，防疫團隊不僅超過100天未休假，更以「睡得少」著稱，指揮官陳時中日前提到，每天只睡4小時。陳宗彥笑道，「我還是比部長多一點，5個多小時啦。」不過，他也坦言，自疫情爆發以來，睡眠品質飽受影響，「夢裡常會出現數字」。

原來，陳宗彥雖未參與疫調，但管轄範圍卻涉及居家隔離、檢疫者追蹤，防疫專車、旅館規劃，以及檢疫所警衛安排等，尤其3、4月疫情緊繃期間，陳其邁經常在晚上10點40分左右打電話商討邊境防疫事宜，每次接完電話，都要花1、2個小時消化，那段時間就很難入睡。不過，隨著居家檢疫人數從5萬5千人次高峰，降為9300人次，他也能提早返家休息。

▲陳宗彥性格豪邁，在專訪時不時哈哈大笑。（圖／記者湯興漢攝）

陳宗彥在擔任行政院政務次長前，曾擔任台南市議員，並身兼中華台北體操協會副理事長與台南市慢速壘球協會理事長。熱愛運動的他，有自己的壘球隊、社區少棒隊，喜歡打網球，也曾攻頂玉山、泳渡日月潭。但自接下防疫重擔後，一切運動也隨之停擺。

被問到若疫情持續趨緩，指揮中心降級開設後，他最想做的事，是否為重拾球拍，好好打上一場球？陳宗彥苦笑表示，「我只想好好睡一覺。」不過，他也說出了小心願，那便是「與家人到墾丁走走」。而隨著台灣疫情持續「連止」，這項心願的實現，應該指日可待。

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