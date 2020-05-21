愛打壘球促成「職棒開放觀眾」　陳宗彥喊下一階段挑戰3000人

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／專訪

中華職棒開放觀眾入場，從一開始的500人到2000人，世界都在看，斡旋於球團和體育署之間的防疫副指揮官陳宗彥功不可沒。陳宗彥分享開放趣事，熱愛運動、並自組壘球隊的他，對球場十分熟悉。4月開會時，曾建議開放1000名觀眾，不過體育基於審慎考量，最後只提報250人給教育部，所幸後來逐步放寬，甚至開放親子連坐與飲食，讓全球球迷都羨慕。

「以台灣現在的職棒狀況，就算開放到3000人，座位應該都沒問題。」陳宗彥接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，台灣4支球隊都有主場，最算是最小的台南球場，也能容納1萬1000人，開放1000人只佔了1/10空間，應能充分保持社交距離。不過，也提醒4支球隊務必落實防疫，「做得踏實，球迷才會慢慢回去。」

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陳宗彥自3月9日接任防疫副指揮官、3月16日起天天隨指揮中心召開記者會，被問到最多的問題，除了居家檢疫、遠洋漁船管理外，就屬體育問題。對體育十分熱衷的他，曾擔任中華民國體操協會副理事長、台南慢速壘球協會理事長，在疫情期間，也對運動員多有照顧。

▲陳宗彥日前出席統一獅OPEN小將開球。（圖／統一獅提供）

3月14日，指揮中心針對英國、愛爾蘭等27個歐洲國家，發布第三級旅遊警告，但在之前，羽球國手戴資穎與周天成，早赴英國參加全英羽球公開賽，比賽於3月15日結束，返台需面臨居家檢疫命運。考量運動選手需維持常態訓練，陳宗彥協請體育署幫忙，規劃可維持單獨常態訓練的隔離空間，周天成返國後，也與防護員、訓練員一同入住；戴資穎則是因個人考量，回高雄自主隔離。

陳宗彥表示，運動選手與觀眾最大的不同處，在於選手是特定對象，只要教練有清楚的防疫觀念，在疫情爆發之初就做全隊健康管理，還是可以進行比賽。如同中職一開始的閉門開打，以及1月下旬HBL高中籃球聯賽，都是在做好防疫措施的前提下完賽。

陳宗彥說，他在台南也有2支社區少棒隊、1支社區青少棒隊，投身防疫後雖無法親自盯隊，但偶爾也看到群組週六、日教練帶練球或比賽訊息。隨著疫情日漸穩定，陳宗彥說，中職未來會朝開開放3000人入場目標邁進，但尚無時程表，「先讓2000人跑一陣子吧」。

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