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居家檢疫違規率不到0.5%！　陳宗彥：防疫期間火災、刑案都變少

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▲▼內政部次長中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲居家檢疫違規率不到0.5%！陳宗彥：防疫期間火災、刑案都變少。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／專訪

新冠肺炎3月進入全球大流行，各地陸續爆發返台潮，居家檢疫違規外出遭開罰情況也時有所聞。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥接受《ETtoday新聞雲》專訪時卻表示，截至5月19日居家隔離總人數近14萬人，「違規者只有0.6%」，體現了台灣的高國民素質。而在防疫期間他也觀察到一個現象，那就是「火災、刑案都變少了。」

依據內政部統計，今年1至4月火災發生件數較去年減少2008件、約18.7%；刑案通報數也比去年同期減少1987件、約3%。至於居家檢疫違規人數則比陳宗彥印象中的0.6%還低，截至5月19日僅0.46%。

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另，中央流行疫情指揮中心提供數據顯示，截至5月19日，違反居家檢疫規定裁罰案件累計663件，罰鍰金額累計8599萬3334元；曾開罰最高金額為100萬，所在縣市包含臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、屏東縣及花蓮縣。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中,內政部次長陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

▲陳宗彥日前在疫情記者會上，與指揮官陳時中討論防疫事宜。（圖／記者李毓康攝）

陳宗彥表示，台灣居家檢疫高峰期是在3、4月，單日最高峰為5萬5000人次，民政局同仁每天都要歸檔到半夜12點；隨著疫情趨緩，現在單日居家檢疫人次已降至9600人，同仁負荷量也紓緩許多。

陳宗彥提到，在居家檢疫人數爆量時期，他最擔心的，莫過於社會大眾對居家檢疫者產生不必要的誤解或歧視，也擔心受檢者是否能真正落實。不過，從現行統計數據上來看，「整體狀況是好的」，他也感謝這些犧牲生活與自由的受檢者，「他們用自身的不便換來社區的安全。」

此外，陳宗彥說，在疫情爆發後，他要感謝的另一大族群，就是我國「使命必達」的警察同仁，特別是保一總隊的員警。在集中檢疫所設立後，就被派駐執行維安工作，雖然一開始因壓力有些許抗拒，但在了解檢疫所嚴格標準後，心理素質也隨之提升，與醫護團隊共同守護國人健康。

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