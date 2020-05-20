結婚Double愛你！新北板橋戶所163對新人登記結婚　香皂花束禮放閃表心意

▲ 新北板橋戶所163對新人登記結婚，香皂花束禮放閃表心意。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是「520」，2020年5月20日因諧音「愛你愛你我愛你」，未受疫情影響，成為今年最熱門的結婚登記日。新北市板橋戶所統計20日共有163對辦理結婚登記，截至下午8點統計，同性6對，異性157對，現場洋溢幸福氛圍、快樂歡笑聲不斷。

民政局長柯慶忠表示，現代人除了看農民曆挑選好日子，也喜歡用特殊日作為結婚登記日，數字好記又有特殊意涵。根據近5年統計，諧音「我愛你」的5月20日榮登特殊日結婚對數的第一名。近日因疫情趨緩，520結婚登記對數已突破2019年的446對，加上婚宴辦席人數解禁，新人們攜手在這個幸福日子登記結婚的意願大幅提高。

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▲ 玩偶小熊香皂花束禮放閃表心意。

陳小姐與吳先生是在一場朋友的聚會中認識，工作都從事業務的2人，特別有話聊。曾經是偶像劇臨時演員的陳小姐，積極活潑的個性，也深深吸引吳先生，兩人很發展成情侶關係，獨立自主的陳小姐在吳先生細心體貼的照顧下也變得越來越小女人。

吳先生原先是無肉不歡的肉食主義者，因為陳小姐吃素而改變自己的飲食習慣，跟著一起吃素，每天還會幫陳小姐準備「愛心素食便當」，全年無公休，同事看了極為羨慕，陳小姐感動的說，能牽手1年多不是沒原因的。

雖然現實生活中並沒有如同偶像劇般驚心動魄的愛情故事及浪漫唯美的告白場景，但兩人一致認為踏實安定的生活才是最重要的，已於2020年1月舉辦婚禮的兩人選擇520辦理結婚登記，希望「我愛你」這句誓言能永遠實踐並延續下去。

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