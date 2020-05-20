「2020520」好日子！北市605對登記結婚　創5年新高

▲全家相約穿白色，新郎羅先生是美國人，新娘黃小姐則是台灣人。（圖／民政局提供）

記者楊亞璇／台北報導

2020年5月20日諧音「愛你愛你我愛你」，不少民眾選擇在這一天結婚登記，北市民政局統計，北市共有605對登記結婚，是近5年來520單日受理結婚對數最多的一年。

民政局統計至520下午4點，12戶所辦理結婚登記總對數為522對，其中異性501對，同性21對，同性中男性5對、女性16對，另有83對前三天至戶所登記，但指定520生效，總計有605對。

特別的是，其中一對佳偶出動全家，相約穿白色衣服慶祝結婚，新郎羅先生是美國人，新娘黃小姐則是台灣人，兩人相識7年，決定選在2020520登記結婚。

根據民政局統計，105年共有270對結婚，106年有448對，107年177對，108年則有209對，今年共有605對。民政局表示，「2020520」是北市自105年起，近5年來520單日受理結婚對數最多的一年。

民政局表示，就算農民曆上不是嫁娶的好日子，各戶所從早上開門起就忙著幫新人辦理結婚登記，除了事前已經預約辦理時間的新人之外，衝來現場抽號碼排等待辦理結婚的新人也相當多，許多新人直接和戶所人員表示「就是在等這一天」，甚至有早已宴客卻仍要等到今日才正式辦理登記的新人。

民政局指出，好記又浪漫的數字近年來已成為新人們決定結婚登記的首選，2020520這個愛情密碼真的是千載難逢、永生難忘的日期，也會是將來新人們最別具意義的紀念。