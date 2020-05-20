　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 基隆浪漫結婚Double愛你 情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆浪漫結婚Double愛你，情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年適逢前所未有的幸福數字2020520愛你愛你我愛你，基隆市政府特別推薦大家走訪「情人湖公園」，園區內擁有情人吊橋、老鷹岩、CT271蒸氣火車、情人塔等時下年輕人的熱門打卡景點，附近林木茂密，湖水碧綠，春夏時節到處蟲鳴鳥叫、彩蝶飛舞，適合情侶們在這浪漫的節日共赴自然之約。

情人湖名字的由來擁有一種說法，因為風景區內的湖泊是一大一小兩個相連，像是情人互相依偎一樣，因此情人湖有一個相當浪漫的傳說，聽說情人湖上的情人吊橋有某種特別魔力，情人到此遊玩時，只要攜手一起走過情人橋，就會有好姻緣，因為這個美麗的傳說，也有許多新人特地到此拍攝婚紗照片，情人湖旁造型別緻的風車也為這個傳說增添了更多美感。

請繼續往下閱讀...

▲ 基隆浪漫結婚Double愛你 情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆情人湖公園。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示， 2020年5月20日諧音愛你愛你我愛你，如果錯過這個日子，此生再也遇不上，因此特別推薦民眾一定要在這特別的日子與自己最愛的人一同度過，這次首推情人湖公園，沿途美景不斷，其中最令人驚豔的景區非老鷹岩莫屬，從高處俯瞰而下可將整個澳底漁港、大武崙沙灘收入眼底，無敵海景將令整趟旅程留下最美的蔚藍回憶。

在這特別的日子裡，一定要精心安排約會行程，基隆市政府特別推薦情侶們可以去享受在地獨特的咖啡廳，如「Eddie’s Café Et Tiramisu、丸角自轉生活咖啡、金豆咖啡品味迴廊、SOH Espresso Café、貓小路Café、貓町咖啡、Loka Café、夏隆咖啡、三奇壹號咖啡館、美有計劃Café、熊豆咖啡」等都是適合情侶約會的絕佳去處。

▲ 基隆浪漫結婚Double愛你 情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆浪漫結婚Double愛你。

另外，在住宿方面推薦文青、雅緻、浪漫風格的旅店，如「長榮桂冠酒店、集好旅店、香草藝術旅店、享住旅店、粼島旅宿、東岸之星旅店、蔚藍海景旅店、北極星汽車旅館、美樂地汽車旅館」等都可列為情侶們的優先選擇唷。

基隆在地業者長榮桂冠酒店也另推出期間入住與餐廳優惠，即日起至5月31日止推出「1+1安心住宿」－選擇入住海景雙人房買一晚送一晚只要4998元起，可以選擇一晚入住兩房，或是同一房連續住兩晚；週末自助饗宴即日起至六月底假日用餐享平日價，成人只要780元即可品味到新鮮的海味料理。在2020520這個特別的日子，基隆絕對是旅遊約會的首選勝地！

「美麗最大的祕密」

▲ 基隆浪漫結婚Double愛你 情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
21歲國道警遭「時速破百0煞車」撞死！媽緊抱哭喊：哥哥啊　他
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　時間、熱區出爐
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

《ONE PIECE》真人版電視劇9月開拍…地點先曝光！　再等11天選角啟動

中職／認同江辰晏看法　吳俊良：用球要考量安全

熱刺體育館細節曝光「可容納6萬2303人」！友邦保險邀貝克漢　探討足球員精神和健康

888萬起！BMW「最帥跑車」M8 Coupe/Gran Coupe 600匹強悍登台

韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

周杰倫、昆凌520灑狗糧❤️　甜跳雙人舞「右手讓粉絲都笑了」

NeiNei霸氣飆舞44秒！　自信撩髮湊向鏡頭…大長腿神複製老爸吳尊

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

雷雨胞靠近中！今熱區出爐　周四起全台3天劇烈強降雨

業績太好遭人妒　華歌爾松隆子慘遭下符

「口譯界張鈞甯」錄取哈佛了！

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

快訊／連續13天+0！無本土病例38天

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

台大醫正妹小馮爆休學！本尊嗆辣回應

更多熱門

相關新聞

與人夫摩鐵8度激情交疊！她傳訊正宮自爆姦情下場曝

與人夫摩鐵8度激情交疊！她傳訊正宮自爆姦情下場曝

基隆一名女子小琳（化名）明知道人夫阿炎（化名）是有家室的人，竟仍與對方8度衝摩鐵激情對戰，事後她因為想跟阿炎分手，主動傳訊息給正宮曝光姦情，遭正宮提告求償。基隆地方法院審理後，依相姦罪判小琳應執行有期徒刑4月，得易科罰金確定；民事部分應賠償正宮60萬元，可上訴。

母子過馬路…轉彎車「迎面撞輾」2人搶救中

母子過馬路…轉彎車「迎面撞輾」2人搶救中

老婆突然消失　他才發現親戚全是臨演

老婆突然消失　他才發現親戚全是臨演

女童自殘社工介入　掀色狼叔被性侵

女童自殘社工介入　掀色狼叔被性侵

茶行暗藏經營天九牌職業大賭場

茶行暗藏經營天九牌職業大賭場

關鍵字：

基隆新人結婚

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

二哈狠臉嗆聲阿金　爸鬆手牠垮臉

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面