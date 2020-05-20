▲ 基隆浪漫結婚Double愛你，情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年適逢前所未有的幸福數字2020520愛你愛你我愛你，基隆市政府特別推薦大家走訪「情人湖公園」，園區內擁有情人吊橋、老鷹岩、CT271蒸氣火車、情人塔等時下年輕人的熱門打卡景點，附近林木茂密，湖水碧綠，春夏時節到處蟲鳴鳥叫、彩蝶飛舞，適合情侶們在這浪漫的節日共赴自然之約。

情人湖名字的由來擁有一種說法，因為風景區內的湖泊是一大一小兩個相連，像是情人互相依偎一樣，因此情人湖有一個相當浪漫的傳說，聽說情人湖上的情人吊橋有某種特別魔力，情人到此遊玩時，只要攜手一起走過情人橋，就會有好姻緣，因為這個美麗的傳說，也有許多新人特地到此拍攝婚紗照片，情人湖旁造型別緻的風車也為這個傳說增添了更多美感。

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▲ 基隆情人湖公園。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示， 2020年5月20日諧音愛你愛你我愛你，如果錯過這個日子，此生再也遇不上，因此特別推薦民眾一定要在這特別的日子與自己最愛的人一同度過，這次首推情人湖公園，沿途美景不斷，其中最令人驚豔的景區非老鷹岩莫屬，從高處俯瞰而下可將整個澳底漁港、大武崙沙灘收入眼底，無敵海景將令整趟旅程留下最美的蔚藍回憶。

在這特別的日子裡，一定要精心安排約會行程，基隆市政府特別推薦情侶們可以去享受在地獨特的咖啡廳，如「Eddie’s Café Et Tiramisu、丸角自轉生活咖啡、金豆咖啡品味迴廊、SOH Espresso Café、貓小路Café、貓町咖啡、Loka Café、夏隆咖啡、三奇壹號咖啡館、美有計劃Café、熊豆咖啡」等都是適合情侶約會的絕佳去處。

▲ 基隆浪漫結婚Double愛你。

另外，在住宿方面推薦文青、雅緻、浪漫風格的旅店，如「長榮桂冠酒店、集好旅店、香草藝術旅店、享住旅店、粼島旅宿、東岸之星旅店、蔚藍海景旅店、北極星汽車旅館、美樂地汽車旅館」等都可列為情侶們的優先選擇唷。

基隆在地業者長榮桂冠酒店也另推出期間入住與餐廳優惠，即日起至5月31日止推出「1+1安心住宿」－選擇入住海景雙人房買一晚送一晚只要4998元起，可以選擇一晚入住兩房，或是同一房連續住兩晚；週末自助饗宴即日起至六月底假日用餐享平日價，成人只要780元即可品味到新鮮的海味料理。在2020520這個特別的日子，基隆絕對是旅遊約會的首選勝地！

「美麗最大的祕密」