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結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

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▲ 結婚Double愛你！969對新人登記結婚 新北三姊妹相揪同日嫁。（圖／新北市民政局提供）

▲ 結婚Double愛你！969對新人登記結婚，新北三姊妹相揪同日嫁。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今天是「520」，2020年5月20日因諧音「愛你愛你我愛你」，未受疫情影響，成為今年最熱門的結婚登記日。新北市各戶所除精心佈置浪漫結婚拍照專區，也推出應景的防疫甜蜜小禮，為新人祝福。統計20日共有1035對辦理結婚登記，截至今日下午5點統計，同性43對，異性992對，超過2019年的446對，其中還有三姊妹相約一起結婚，現場洋溢幸福氛圍、快樂歡笑聲不斷。

民政局長柯慶忠表示，現代人除了看農民曆挑選好日子，也喜歡用特殊日作為結婚登記日，數字好記又有特殊意涵。根據近5年統計，諧音「我愛你」的5月20日榮登特殊日結婚對數的第一名。近日因疫情趨緩，520結婚登記對數已突破2019年的446對，加上婚宴辦席人數解禁，新人們攜手在這個幸福日子登記結婚的意願大幅提高。

其中，中和戶所特製「幸福城堡故事書」拍照背板，並提供「王子與公主」浪漫服飾；淡水戶所用青翠綠草植栽排列成巨幅「520」字樣，寓意初夏的熱情洋溢；金山戶所則重現偶像劇「想見你」劇中唱片行懷舊場景，讓新人重溫穿越時空的浪漫戀曲。

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▲ 結婚Double愛你！969對新人登記結婚 新北三姊妹相揪同日嫁。（圖／新北市民政局提供）

▲ 現代人除了看農民曆挑選好日子，也喜歡用特殊日作為結婚登記日，數字好記又有特殊意涵。

戶所除贈送口罩收納夾、防疫酒精瓶，另外板橋戶所也贈送「小熊玫瑰香皂花禮盒」、土城戶所準備「便攜式洗手香皂片」及「米老鼠口罩套」、五股戶所的香皂玫瑰花束、新店戶所推出寓意緣定三生的茶山房囍（洗）手串香皂、三峽戶所則贈送茶山坊天然皂等，祝福新人囍（洗）事連連、「囍」手共度一生。

樹林戶所送瓶中信寓意造型留言燈，讓新人寫下專屬兩人的私房浪漫悄悄話；鶯歌戶所贈送新人手作蜂蜜及茶包，象徵彼此是最甜蜜的HONEY；泰山戶所更客製化悠遊卡，於現場拍攝新人照片製成悠遊卡貼，送予新人留念。

▲ 結婚Double愛你！969對新人登記結婚 新北三姊妹相揪同日嫁。（圖／新北市民政局提供）

▲ 2020年5月20日因諧音「愛你愛你我愛你」，未受疫情影響，成為今年最熱門的結婚登記日。

永和戶所與在地中興街（韓國街）商圈，合作規劃提供一系列的韓國風情服飾，讓新人穿著韓服拍照留念。今天來永和戶所登記結婚的新人許小姐與蔡先生，兩人在蔡先生考上公職分發的第一天相識，擔任人資的許小姐帶領初來乍到的蔡先生熟悉環境，蔡先生被許小姐親切、可人的態度吸引，交往初期就甜蜜討論婚嫁，因為許小姐的最後一個字是「凌」，木訥的蔡先生藉由今天2020520想告訴老婆今生今世「愛凌、愛凌、我愛凌！」。

另外，泰山戶政登記的新人中有三對是親姊妹，「主揪」陳小姐說，自己和大姊、小妹都在今年決定要結婚，覺得「2020520」聽起來就是個充滿愛的日子，於是三姊妹約定好同天登記，雖然一起出嫁家人難免不捨，但想到往後能夠一起慶祝結婚紀念日就覺得特別有意義，三姊妹一起笑說「這樣一定不會忘記了！」。

戶政科長顏耀明表示，為營造幸福氛圍並傳遞祝福，新北市各戶所每逢特殊日，都發揮巧思布置不同風格的結婚專區供新人拍照，讓新人留下深刻難忘的珍貴回憶，也代表戶所祝福的心意。

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