除了阿中部長還要認識他們！新任「衝內閣」就位　9張圖一次認識新舊面孔





▲「衝內閣」就位。（圖／行政院提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文520連任就職典禮20日登場，行政院19日公布完整「衝內閣」名單，520人事全就位。蘇貞昌期許新就位之行政團隊繼續做到「有政府、會做事」，讓台灣成為可讓人民驕傲、讓世界看到的國家，為總統蔡英文的下一任期開啟嶄新序幕。

行政院19日下午舉行記者會，公布新內閣陣容，也是政院種發言人丁怡銘初次登台。丁怡銘指出，蔡英文在8日宣布蘇貞昌續任閣揆時，交付了五項重要任務，分別是「做好防疫、振興經濟、照顧人民、深化改革、均衡建設」。因此，蘇貞昌要求閣員即刻上手，讓蔡英文在第二任期交付的各項任務均可超前進度，符合民眾對「衝內閣」的期待。

行政院秘書長李孟諺表示，這次內閣組成的特色是沿續「接地氣、會做事」的團隊。在過去一年多，政府在非洲豬瘟防治、經濟振興與成長、台商回台及財政稅收結餘等，都有非常好的成績，乃至目前武漢肺炎防疫，都已打下非常好的基礎。因此相關部會首長大多予以留任，希望延續基礎、繼續打拚，爭取豐碩成果。

李孟諺指出，內閣團隊新任人選也呈現多元人才管道，從各領域延攬優秀人才，例如從基層公務員拔擢的金管會主委黃天牧，長期在金管會體系，是任期最久的副主委。台美事務委員會主委楊珍妮，也長期在經濟部國貿體系服務。

李孟諺說，許多閣員是從學界延攬，包括教育部次長蔡清華、科技部次長林敏聰。另也從政界延攬，包括僑委會副委員長徐佳青、客委會副主委鍾孔炤等。此外，也提拔年輕人，例如丁怡銘對推動社群媒體有豐富經驗，從去年即開始參與相關工作，帶給行政團隊耳目一新的成果及感受。