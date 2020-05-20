520新內閣上路！蘇貞昌率全體閣員拍「開學大合照」

▲行政院長蘇貞昌與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文20日上午於總統府宣誓就職，正式展開第二任期，新內閣團隊也隨之就任，行政院長蘇貞昌上午將率內閣成員赴總統府宣誓就職後，下午3時返回行政院召開臨時院會，院會結束後也率領全體閣員於行政院合影拍「開學照」。

蔡英文20日上午宣誓就職，正式展開第二任期，依照這次總統就職典禮的規劃，受到新冠疫情影響，國宴取消，主要宣誓場合在總統府大禮堂，而就職演說以及接見駐台使節、外賓，地點則選在環境優美的台北賓館進行。

▲行政院長蘇貞昌與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）



蘇貞昌20日上午率領新內閣前往總統府宣誓就職後，下午3時返回行政院召開臨時院會。行政院秘書長李孟諺表示，今年基於防疫考量，將由各部會自行辦理交接，並由政委監交，避免讓人潮集中。

李孟諺指出，過去前行政院長賴清德也有一次閣員交接是在各部會辦理，因此這次不舉辦聯合交接並非首例，而是援例辦理。

行政院20日下午召開臨時院會，會中由蘇貞昌發表談話，勉勵新任閣員與發表施政方針，並在院會結束後率領全體閣員於行政院合影拍「開學照」。

▼行政院長蘇貞昌與新任內閣合影。（圖／記者林敬旻攝）



【520府院新人事名單】

總統府秘書長 蘇嘉全

國安局長 邱國正

國安會秘書長 顧立雄

總統府發言人 Kolas Yotaka

行政院長 蘇貞昌

行政院副院長 陳其邁

行政院發言人 丁怡銘

行政院秘書長 李孟諺

行政院副秘書長 何佩珊

內政部長 徐國勇

外交部長 吳釗燮

財政部長 蘇建榮

教育部長 潘文忠

經濟部長 沈榮津

交通部長 林佳龍

衛福部長 陳時中

勞動部長 許銘春

環保署長 張子敬

國防部長 嚴德發

法務部長 蔡清祥

文化部長 李永得

科技部長 吳政忠

國發會主委 龔明鑫（兼任）

金管會主委 黃天牧

客委會主委 楊長鎮

僑委會委員長 童振源

原能會主委 謝曉星

陸委會主委 陳明通

退輔會主委 馮世寬

海委會主委 李仲威

原民會主委 夷將．拔路兒

農委會主委 陳吉仲

中央畜產會董事長 林聰賢

人事行政總處人事長 施能傑

政務委員兼任工程會主委 吳澤成

故宮博物院院長 吳密察

台美事務委員會主委 楊珍妮

海基會董事長 李大維

政委9人有7人留任

政委 林萬億留任

政委 吳澤成留任

政委 張景森留任

政委 鄧振中留任

政委 龔明鑫留任

政委 羅秉承留任

政委 唐鳳留任

政委 黃致達轉任（原為蘇貞昌辦公室主任）

另一政委在行政團隊組成後，另覓人才加入

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