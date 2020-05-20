梅雨季開除濕機要注意　全台54瑕疵機種看這裡！牢記「五不一沒有」

台北市錢櫃林森店火警案，初步確認起火點是在5樓儲藏室插座附近，但究竟是誰關閉自動灑水設備、火警受信總機等消防設備，仍有待檢警進一步調查。有資深消防員透露，其實要前往KTV等娛樂場所檢修消防設備，依法都要事先通知，檢查當下當然都一切正常，所以議員質疑「查不到動態違規」，的確有可能。