梅雨季開除濕機要注意　全台54瑕疵機種看這裡！牢記「五不一沒有」

▲瑕疵除濕機過熱可能釀成火災，消防局提醒民眾注意使用。（圖／記者張君豪翻攝）
記者張君豪／台北報導
氣象局近來發布大雨特報，台灣北部地區未來一周天氣雨不停，不少民眾會利用除濕機保持愛家乾燥、北市政府消防局呼籲，除濕機從產品選購到使用習慣，千萬要守使用規範，才能避免除濕機過熱起火釀成悲劇。
消防局指出：北市上週發生1起除濕機火災，救災人員發現除濕機為瑕疵召回機型，所幸未釀人員傷亡。消防局呼籲，使用除濕機時除謹記電氣火災防範口訣「五不一沒有」外，應至經濟部標準檢驗局網站查看是否為瑕疵召回機型。
民眾也可利用政府公告網站，確認自家除濕機是否為瑕疵品牌，若發現是警示產品應立即停用，並儘速聯繫廠商辦理檢修更換控制機板，消防局說目前全台已有12廠牌計54種機型列入召回商品，細資訊民眾可上標檢局網站查詢（https://safety.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=70813&ctNode=4735&mp=65）。
消防局建議：除濕機屬電功率大家電產品，應使用獨立插座，避免接續於延長線、或與其他電器產品共迴路使用、出進風口應保持周圍淨空，並檢視外觀是否有破損，尤其是電源線有無遭鼠咬破壞，收納不慎造成機體受損等情形，也應避免不間斷持續運轉使用、才能降低除濕機火災發生機率。
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