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老舊除濕機自燃引9火警　消防局：快檢查除濕機是否為召回檢修機種

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▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲台中市消防局統計，2019年間因除濕機導致火災的事故有9件，都發生在住宅內，共造成4人受傷 。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市消防局統計，2019年間因除濕機導致火災的事故有9件，都發生在住宅內，共造成4人受傷。經調查發現，其中幾案除濕機機型老舊，是經濟部標檢局公告的應召回機種，消防局提醒民眾，使用除濕機前要注意是否為瑕疵召回產品，並定期維修或汰舊換新，以策安全。

經濟部標檢局公告，召回型號均為2011年以前的機種，包括大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生（雷諾）、富及第、歌林、惠而浦、威技、B&Q（Airforce）及Fujimaru等12家廠牌、共54款型號機種。

消防局表示，近日潮濕多雨，台中市漸步入除濕機使用高峰期，霧峰、外埔及大里區又接連發生3件住宅內使用除濕機起火，濃煙造成室內天花板燒損燻黑嚴重，據查，這3案除濕機均已使用約10至15年，且都是經濟部標檢局公告的應召回機種。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

▲霧峰、外埔及大里區又接連發生3件住宅內使用除濕機起火，濃煙造成室內天花板燒損燻黑嚴重。

消防局研判，除溼機外殼嚴重燒失、僅殘留內部部分金屬零組件，控制基板均燒損、燒失嚴重，兩台控制機板燒毀、其一電容器嚴重受燒變形，另一台除濕機控制基板燒失、內部電源配線短路熔斷燒損嚴重，不排除除濕機內部機件不良及電源配線短路為引燃火災的原因。

消防局呼籲民眾，使用除濕機前除了注意是否為瑕疵召回產品外，因除濕機為電功率較大產品，應使用於獨立插座，避免以延長線續接使用；使用時應觀察是否有滿水無法自動斷電情形，並注意購買使用已久的除濕機，內部零組件及配線易老化有瑕疵，須定期維修保養或汰舊換新；為避免除濕機故障引起火災，民眾可到經濟部標準檢驗局的「商品安全資訊網」查詢。

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