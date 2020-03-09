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兒想衝進屋救母！宜蘭婦午睡葬火窟　疑除濕機走火釀悲劇

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▲▼宜蘭一民宅失火，林姓老婦命喪火場，警消初步研判疑除濕機（紅圈處）起火所致。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭一民宅失火，林姓老婦命喪火場，警消初步研判疑除濕機（紅圈處）起火所致。（圖／記者游芳男翻攝，下同

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一棟3樓民宅9日下午1樓突竄出火舌濃煙，屋內午睡的的76歲林姓婦人受困，她在外工作的兒子趕回要救母親，但濃煙過大無法進屋救人，後來林婦被救出時，因吸入性嗆傷失去意識；林婦被送醫時無呼吸心跳，後傷重宣告不治。警消初步勘驗，疑似除濕機走火，釀成悲劇。

▲▼宜蘭一民宅9日下午突傳出濃煙大火，警消架梯救出3人其中1婦人昏迷送醫搶救。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭一民宅失火，林姓老婦命喪火場，警消初步研判疑除濕機（紅圈處）起火所致。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭消防局9日下午2點33分許，獲報宜蘭壯圍鄉永美路二段一棟民宅火警，火速派遣宜蘭、礁溪、壯圍分隊前往救火，警消抵達時，民宅冒出火舌及陣陣濃煙，76歲林姓婦人的兒子聽到家裡失火，也與同事趕回。

林男與友人為救受困2樓內母親，拿著鋁梯要從鄰居家中爬入屋內2樓救母，不過因，1樓大門及2樓陽台都竄出濃煙，兩人無法進屋內救母親，2人都被警消勸下。警消在火勢控制後，救出受困的林婦，林婦己明顯無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

林家親友們說，76歲林婦身體還算硬朗，只是身體行動不便，家人不願意讓她開火煮飯，連午餐都是請社區廚房送便當，沒想到遭火神奪命，令人不捨。

警消調查，起火點疑為除濕機，燃燒面積約2平方公尺，但濃煙竄至整棟民宅內，起火原因仍待鑑定釐清。

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