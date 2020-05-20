迷昏女富商！2台商爆打完扒褲丟包　她山區醒來哭喊救命…隔天滿肚膿血慘死

▲2台商迷昏何姓女富商，還將人帶到郊區爆打後丟包路邊，2人便逃回台灣。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台商黃聖財與何姓越南籍女富商有債務糾紛，黃男因此以要介紹生意為由，將何女約到大陸東莞，再夥同友人陳濬承一同將人迷昏，並載到郊區爆打、洗劫財物，隨後丟棄路邊。何女清醒後報警處理，但回到飯店後，又因為過量的安眠藥劑而陷入昏迷，最後送醫不治。台中高分院更一審最後依殺人罪判黃男15年徒刑、陳男12年。

判決指出，黃男從事農作物肥料買賣生意，因而結識替前夫管理茶葉的何女，但因何女向他借了12萬美元卻久久不還，他因此心生不滿，2015年9月間以介紹生意為由，夥同陳男騙何女到大陸東莞談生意。路途中，黃男拿出預先下了大量安眠藥的飲料給何女，還騙說「能補血」，何女當時不疑有他的喝下，不料卻陷入昏迷。

黃男與陳男2人見何女昏迷，立刻將人載到山區，洗劫了何女身上500萬越南盾（約台幣7000元）、手錶、戒指、白金鑲鑽、銀行卡及手機等財物，再將人爆打一頓，隨後將何女丟包路邊，2人隔天隨即循小三通返台。

何女昏迷了12個小時，隔天凌晨醒來，發現自己下身赤裸躺在路邊，且全身是傷，難以動彈，只能躺在地上呼喊救命，直到路人見狀報警將她送醫，並到派出所製作筆錄。然而，製作完筆錄的何女回到飯店休息後，卻被人發現昏倒在房間床上，經送醫後仍因服食過量安眠藥，併因遭毆打凌虐受有胸部閉合性損傷、胸壁挫傷及挫傷性氣胸、濕肺、腹腔有腹壁血腫，而因未即時就醫，導致胸腹部挫傷引發外傷性胰腺損傷、瀰漫性腹膜炎，最後因多器官功能衰竭不治死亡。

大陸公安事後鎖定黃、陳2人涉有重嫌，函請台灣內政部警政署協助辦案，台灣警方逮捕2人，並提起公訴。

不過，黃男到案後，否認犯行，還辯稱當時給何女喝的其他人也都喝，但並沒有問題，飲料是原裝包，沒有人動過手腳，「我認為是她自己報的假案」等，而陳男也說，「我確實沒有做這件事情」。

然而，一二審法官並不採信2人說法，將黃男重判15年、陳男12年。經上訴第三審，最高法院認為判決有疑慮，因此發回台中高分院更審，但更一審法官認為，2人犯後態度不佳，且造成何女段異鄉，手段相當兇殘，因此更一審法官仍依殺人罪嫌判黃男15年徒刑，陳男12年。全案可上訴。

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