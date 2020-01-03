年終發「860萬湖景房」！超狂公司「裝潢費房貸全付清」...員工拎包嗨入住

▲ 廣東公司年末贈送2名員工各一間房子。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者羅明輝／綜合報導

每逢年底上班族最期待、最關心的話題，莫過於「年終獎金能領多少？」不過最近廣東東莞一間公司在頒發年終獎時，竟然直接挑選兩名員工，各獎勵一間價值近200萬（約新台幣863萬元）的湖景房，而且房款及裝修費全由公司一次性付清，兩名員工只需要帶著行李就能入住。

據《重慶晨報》報導，位於東莞市的安域實業有限公司近日舉辦年會，隨即在年會上公開了「贈與員工海景房」的決定。不過安域實業董事長鐘明宇澄清，這個決定與年終獎金一點關係也沒有，而是公司「十年員工助房計畫」的一部分。

鐘明宇提到，「我們從2014年就策畫了這項計畫，先前也分別在2015和2017年各自贈送了兩套房子。希望幫助公司內部一些家庭狀況較困難的員工，像是家有老小要照顧、妻離子散或是隻身一人在外漂泊，能為他們安排更好的生活環境。」他也強調，在選擇房產贈送對象時，不是要求員工有多少業績，更看重人品，如果是本身狀況不佳、偷懶、吊兒郎當的員工，即使家境不好，他們也不會去幫忙。

▲ 鐘明宇與2名獲贈湖景房的員工合照。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

鐘明宇表示，這次是他們的3次實施住房計畫，兩名獲贈湖景房的員工，其中一位孩子是留守兒童，另一位則是與妻子分居，必須獨自照顧身體不佳的老母親，「我不希望公司只是一個單純的工廠，而是一個大家庭，每位員工都是兄弟姊妹，當自己的家人有困難，伸出援手那不是肯定的嗎？」

不少人看完後，都大讚鐘明宇是一個難得一見的好老闆，紛紛留言，「請問公司還有缺人嗎？」、「我的人品也很好，老闆可以考慮錄用我嗎？」「為什麼別人的老闆從來不會讓我失望」

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